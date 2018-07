Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (26 de ani) a explicat de ce a pierdut meciul din turul 3 de la Wimbledon cu taiwaneza Su-Wei Hsieh, scor 3-6, 6-4, 7-5, deși a avut 5-2 in decisiv. Liderul mondial a spus la conferința de presa de dupa meci ca-și reproșeaza multe lucruri și ca oboseala și-a spus cuvantul. "Știam ca e o…

- Ce a spus Simona Halep dupa eliminarea de la Wimbledon. A fost un meci pe care l-am abordat neprofesionist. Sunt trista pentru felul in care am jucat azi. Sunt si obosita“, a declarat Halep, in fata jurnalistilor. Simona Halep a fost eliminata in turul 3 la Londra, desi a condus cu 5-2 si a avut minge…

- World No. 1 Simona Halep suffered a dramatic defeat to Taiwan's Su-Wei Hsieh (aged 32, WTA's 48th) who beat her 3-6, 6-4, 7-5 in the Wimbledon third round, informs Agerpres.This is the first loss for Halep after winning her maiden Grand Slam title at the French Open this year. Although she…

- Simona Halep – Su-Wei Hsieh, in turul 3 la Wimbledon (astazi, ora 15.00, Eurosport). 1-0 la general pentru liderul mondial. Simona Halep – Su-Wei Hsieh In turul 3, Simona Halep se va intalni, sambata, de la ora 15.00, cu Su-Wei Hsieh (Taiwan, 32 de ani, 48 WTA), pentru un loc in ”optimi”. Hsieh s-a…

- Cele doua conferințe ale Simonei Halep de pana acum au fost pline de avertismente. Liderul mondial a repetat ca pe un refren faptul ca iarba egalizeaza valorile și ca orice e posibil. "Chiar daca au pierdut atatea favorite, nu inseamna ca eu o sa caștig turneul. Fiecare meci e dificil. Eu o sa ma concentrez…

- Simona Halep spune ca are curajul de a se gangi la faptul ca are sanse de a castiga turneului de la Wimbledon, dar vrea sa se concentreze pe fiecare meci, nu pe titlu. Ea a admis ca ii trebuie un joc mai bun decat cel etalat in primele doua tururi ale competitiei pentru a se impune pe iarba londoneza,…

- Simona Halep s-a calificat, fara probleme, în turul al treilea de la Wimbledon, dupa ce a învins-o pe jucatoarea Saisai Zheng, din China.Numarul 1 mondial și-a adjudecat victoria în doua seturi, cu scorul 7-5, 6-0. ”Da, a fost un prim set dificil. Ea…

- Simona Halep (26 de ani, locul 1 WTA) este in turul III la Wimbledon, dupa ce a invins-o pe chinezoaica Saisai Zheng (24 de ani, 126 WTA), scor 7-5, 6-0. (Detalii aici). In turul trei, Simona o va intalni pe Su-Wei Hsieh, din Taiwan, locul 48 WTA. Simona și Hsieh s-au mai duelat o singura data, in 2013,…