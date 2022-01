Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (30 de ani) a oferit o prima reacție dupa eliminarea de la Australian Open, scor 4-6, 6-3, 4-6 cu Alize Cornet (32 de ani) in faza optimilor de finala. In aceasta dimineața, la capatul unui meci de doua ore și 33 de minute, Halep a capitulat in fața franțuzoaicei Alize Cornet, calificata…

- Alize Cornet a facut pentru prima data pasul în sferturile unui Grand Slam, sportiva de 32 de ani reușind sa o elimine pe Simona Halep în optimile de la Australian Open. La finalul partidei, Alize a vorbit despre condițiile dificile în care s-a jucat partida. "Înca…

- Simona Halep a fost invinsa in optimile de finala ale turneului de Grand Slam de la Melbourne de sportiva franceza Alize Cornet (61 WTA), in 3 seturi, cu 6-4, 3-6, 6-4, dupa 2 ore și 35 de minute de joc. Dupa acest meci Simona Halep va ieși din top 20 WTA, scrie digi24.ro.

- Simona Halep nu și-a putut apara punctele câștigate la ediția de anul trecut de la Australian Open (a ajuns pâna în sferturi în 2021), iar acest lucru se traduce printr-o cadere în clasamentul WTA. Cu 2117 puncte în clasamentul live, Halep se afla pe locul…

- Eliminata in optimile Australian Open, 4-6, 6-3, 4-6 cu Alize Cornet, Simona Halep (30 de ani) coboara pe locul 23 in clasamentul WTA Live. Simona Halep a inceput turneul de la Antipozi pe locul 15 WTA, dar eliminarea in faza optimilor o costa nu mai puțin de 540 de puncte in ierarhia Live. Simona avea…

- Simona Halep și Sorana Cirstea sunt cele doua sportive din Romania ramase in competiție la Australian Open. Ele vor evolua luni dimineața in faza optimilor de finala. Organizatorii au anunțat orele de desfașurare a meciurilor, anunța Mediafax. Simona Halep o intalnește in optimile de finala…

- Doua jucatoare din Top 10 au fost eliminate joi in turul al doilea la Australian Open. Daneza Clara Tauson (39 WTA), o adolescenta in ascensiune, a eliminat-o pe Anett Kontaveit, cap de serie 6, iar veterana Alize Cornet a invins-o pe Garbine Muguruza, fa

- Cat de dificila e Simona Halep, de fapt. Jucatoarea din Constanța a reușit sa se impuna in turneul Melbourne Summer Set 1. A fost cel de-al 23-lea trofeu din cariera actualului numar 15 mondial. Ilie Nastase, primul lider ATP din istorie, și-a spus opinia in privința situației actuale a Simonei Halep,…