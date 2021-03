Simona Halep pune pe seama faptului ca nu mai jucat din februarie, de la Australian Open, evolutia mai putin reusita din meciul cu Caroline Garcia, din turul al doilea al Miami Open, scrie News.ro.

"Am jucat de multe ori împotriva ei si totdeauna ma astept la un meci greu, pentru ca serveste super-bine si este foarte greu sa returnezi. Serviciul meu nu a fost foarte puternic astazi, asa ca am fost sub presiune tot meciul. Dar în setul al doilea, m-am relaxat un pic, am schimbat tactica, am facut-o sa se miste mai mult catre lovitura de dreapta si ea a început sa gresesca…