- Simona Halep (30 de ani, locul 18 WTA) s-a calificat in turul doi la Wimbledon, dupa ce a invins-o pe sportiva Karolina Muchova (Cehia, 81 WTA), scor 6-3, 6-2. Meciul a durat 64 de minute. In turul doi, fostul lider WTA va evolua cu Flipkens (ocupanta locului 190 in ierarhia mondiala), care a trecut…

- Simona Halep a invins-o pe cehoaica Karolina Muchova (25 de ani, 81 WTA), scor 6-3, 6-2, in primul tur al turneului de la Wimbledon și astfel a debutat cum nu se putea mai bine pe iarba londoneza. Romanca a revenit pe iarba care ii aducea in 2019 cea mai mare satisfacție din cariera. Adversara nu a…

- Simona Halep, locul 18 WTA, va juca, marti, in primul tur la Wimbledon cu sportiva Karolina Muchova (Cehia, 81 WTA). Meciul este al treilea de pe terenul 1, dupa o intalnire la simplu masculin si o partida care urmeaza sa se incheie la feminin.

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep (locul 18 WTA 30 de ani), castigatoarea turneului de la Wimbledon in 2019, se simte increzatoare inaintea competiției din acest an, informeaza site-ul oficial al competitiei. “Nu vreau sa ma opresc. Nu ma gandesc la asta. Simt ca pot mai mult. Pot fi o persoana…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep (30 de ani, 19 WTA) o va infrunta pe Karolina Muchova (Cehia; 82 WTA), in primul tur al turneului de Grand Slam de la Wimbledon, conform tragerii la sorti efectuate vineri, 24 iunie. Desemnata cap de serie nr. 16 si castigatoare a trofeului la Wimbledon in 2019, constanteanca…

- Simona Halep (locul 19 WTA si cap de serie numarul 4) s-a calificat, miercuri, in sferturile de finala ale turneului de categorie WTA 250 de la Bad Homburg, din Germania. Jucatoarea romana de tenis a invins-o in optimi pe slovena Tamara Zidansek (locul 58 WTA), scor 6-0, 6-3. In sferturile competiției,…

- Simona Halep (locul 19 WTA si cap de serie 4) s-a calificat, marti, in turul doi al turneului de la Bad Homburg Open (Germania), dupa ce a trecut de Katerina Siniakova, din Cehia, scor 4-6, 6-3, 6-4. Jucatoarea romana de tenis a fost condusa in primut set cu 3-1, apoi a egalat la 3, dar a pierdut setul,…

- Jucatoarea din Constanta a dispus de Shuai Zhang, din China. Simona Halep a disputat astazi meciul de debut la turneul "Mutua Madrid Openldquo;, prima sa intrecere de cand a demarat colaborarea cu noul antrenor, Patrick Mouratoglou.Aflata pe locul 21 WTA, jucatoarea din Constanta a intalnit o pe Shuai…