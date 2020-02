Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (28 de ani, 2 WTA) a invins-o pe americanca Jennifer Brady (24 de ani, 52 WTA), scor 6-2, 6-0, și s-a calificat in finala turneului de la Dubai. Adversara ii va fi kazaha Elena Rybakina (20 de ani, 19 WTA). „E cel mai bun meci de cand am inceput turneul. Muncesc din greu, asta e tot ce…

- Simona Halep s-a calificat, vineri seara, in finala turneului Premier de la Dubai. Romanca a trecut in semifinale in doua seturi de americanca Jennifer Brady, scor 6-2, 6-0 dupa o prestație excelenta, care nu i-a dat nicio șansa adversarei. Partida a durat o ora și doua minute. Jocul a inceput perfect…

- Elena Ribakina din Kazahstan, locul 19 WTA, a invins-o, vineri, cu scorul de 7-6 (5), 7-6 (2), pe croata Petra Martici, locul 15 WTA si cap de serie numarul 8, calificandu-se in finala turneului de categorie Premier de la Dubai.

- Simona Halep, locul 2 WTA si cap de serie numarul 1, s-a calificat in semifinalele turneului de categorie Premier de la Dubai, dupa ce a invins-o, joi, cu scorul de 3-6, 6-2, 6-2, pe Arina Sabalenka din Beralus, locul 13 WTA si cap de serie numarul 7.Jucatoarea romana va evolua in penultimul…

- Simona Halep va incasa un premiu substanțial dupa calificarea in semifinalele turneului Australian Open, informeaza ziare.com.In semifinalele de la Australian Open, Simona Halep o va intalni pe jucatoarea iberica Garbine Muguruza. Pentru calificarea in semifinalele turneului de la Melbourne, romanca…