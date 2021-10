Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (Romania, 19 WTA) a trecut relativ lejer de Anastasia Potapova (Rusia, 68 WTA), scor 6-1, 6-4 in primul tur al turneului WTA 500 de la Moscova (Rusia). Astfel, Halep merge in optimile de finala ale turneului din Rusia dupa un joc aproape perfect, incheiat dupa o ora si jumatate. Simona…

- Simona Halep a debutat cu dreptul la WTA Kremlin Cup, sportiva noastra trecând dupa un meci de mare lupta de Anastasia Potapova (68 WTA). La finalul duelului (6-1, 6-4), fosta lidera mondiala a fost întrebata daca are puterea necesara sa câștige turneul de 500 de puncte de la Moscova.…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Bara (128 WTA) care a fost invinsa in turul doi al calificarilor, dar care a ajuns pe tabloul principal dupa retragerea germanei Angelique Kerber, a fost eliminata, marti, in turul doi la Kremlin Cup. Irina Bara a fost invinsa in primul tur de cehoaica Tereza Martincova…

- Simona Halep va evolua marti in primul tur la Kremlin Cup, turneu de categorie WTA 500 Kremlin Cup de la Moscova. Meciul este al doilea de pe terenl central, dupa intalnirea dintre Ekaterina Alexandova si Ons Jabeur, care incepe la ora 14.30. Halep, locul 17 WTA si cap de serie numarul…

- Inceputul acestei saptamani o gaseste pe sportiva din Constanta pe locul 19 WTA, in cadere cu doua locuri fata de ultima ierarhie.Simona Halep 30 de ani, locul 19 in clasamentul mondial si rusoaica Anastasia Potapova 20 de ani, 68 WTA se intalnesc marti, 19 octombrie, in 16 imile de finala ale turneului…

- Simona Halep va participa saptamana viitoare la turneul de la Moscova, competiție ce face parte din categoria WTA 500. Sportiva noastra a aflat numele adversarei din primul tur, dar si ce adversare poate intalni pe parcurs. In meciul de debut, Simona se va duela cu Anastasia Potapova (77 WTA). Cele…

- Simona Halep (30 de ani, locul 17 WTA) și-a aflat adversarele din turneul WTA Kremlin Cup, care se va desfașura saptamana viitoare, la Moscova. In primul tur, Simona va da peste o reprezentanta a gazdelor. Sorții i-au scos-o in cale pe Anastasia Potapova (20 de ani, 77 WTA), o jucatoare careia specialiștii…

- Jucatoarea britanica Emma Raducanu (18 ani), care a caștigat US Open luna trecuta, a fost eliminata in turul al doilea al turneului WTA 1.000 de la Indian Wells (California). Aceasta a fost invinsa in doua seturi, 6-2, 6-4, de belarusa Aliaksandra Sasnovici (27 ani, locul 59 WTA), intr-o partida disputata…