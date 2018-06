Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, numarul 1 mondial, va incerca, astazi, sa ajunga din nou in ultimul act al turneului de Mare Șlem de la Paris. In „careul de ași”, romanca se va duela cu iberica Garbine Muguruza.

- Simona Halep, numarul 1 mondial, va incerca, astazi, sa ajunga din nou in ultimul act al turneului de Mare Șlem de la Paris. In „careul de ași”, romanca se va duela cu iberica Garbine Muguruza.

- Simona Halep, numarul 1 mondial, va incerca, astazi, sa ajunga din nou in ultimul act al turneului de Mare Șlem de la Paris. In „careul de ași”, romanca se va duela cu iberica Garbine Muguruza.

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat, miercuri, in semifinalele turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului, dupa ce a invins-o pe germanca Angelique Kerber, cap de serie numarul 12, cu 6-7 (2), 6-3, 6-2. Halep (26 ani), finalista anul trecut…

- Simona Halep a ajuns in semifinalele turneului de Grand Slam de la Roland Garros, dupa ce a trecut destul de greu de nemțoaica Angelique Kerber. Romanca a intrat mai greu in joc, dar a reușit, dupa 2 ore și 16 minute, sa o invinga pe Kerber (12 WTA) cu scorul de 2-1 (6-7,6-3, 6-2) ajungand The post…

- Jucatoarea spaniola de tenis Garbine Muguruza, numarul trei mondial, a obtinut o calificare facila in semifinalele turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului, miercuri, dupa ce a dispus de rusoaica Maria Sarapova cu 6-2, 6-1. Muguruza (24 ani), campioana la Roland Garros in 2016,…

- Jucatoarea spaniola de tenis Garbine Muguruza, N.3 mondial, s-a calificat in turul 3 al turneului de Mare Slem de la Roland Garros, dupa ce a trecut joi in doua seturi, 6-4, 6-3, de frantuzoaica Fiona Ferro, locul 257 WTA, beneficiara a unui wild card. Castigatoare in 2016 la Roland Garros,…

- SIMONA HALEP PETRA MARTIC LIVE ONLINE STREAM VIDEO DIGI SPORT INDIAN WELLS. SIMONA HALEP, 1 WTA este la un singur meci de careul de asi al competitiei de la Indian Wells, castigata in 2015. Romanca o va intalni in sferturile de finala, miercuri, nu inainte de ora 22:00, pe PETRA MARTIC, 51 WTA. DIGI…