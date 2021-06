Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep le-a povestit jurnalistilor englezi cum au ajutat-o elicopterele sa câstige finala de la Wimbledon, în 2019. Sportiva noastra a mai vorbit, într-un amplu interviu acordat Daily Mail, despre momentele importante care i-au marcat cariera, operatia de micsorare a sânilor,…

- Este campioana en-titre (titlul câștigat în 2019), dar nu este vazuta drept una dintre marile favorite de la ediția din acest an a Grand Slam-ului de la Wimbledon. Simona Halep nu face parte din TOP 5 atunci când vorbim despre posibila viitoarea campioana, cota sa pentru un triumf…

- Simona Halep (29 de ani, 3 WTA) se pregatește de Wimbledon, primul turneu la care participa dupa accidentare de la gamba. Ediția din acest an de la Wimbledon este programata in perioada 28 iunie - 11 iulie 2021.Simona Halep e campioana en-titre. A caștigat turneul in 2019, iar in 2020 competiția nu…

- Simona Halep, 29 de ani, locul 3 WTA, a sosit la Londra, luni, 21 iunie, pentru turneul de la Wimbledon, care se va desfașura in perioada 28 iunie – 11 iulie. Organizatorii au intampinat-o ca pe o adevarata campioana și i-au oferit cadou cu un tort in forma de teren de tenis, cu numele ei scris pe el.…

- Simona Halep s a logodit cu iubitul ei, Toni Iuruc. Campioana de la Roland Garros si Wimbledon a vorbit pentru prima data public despre acest eveniment din viata ei, potrivit TVR."E foarte frumos inelul de logodna, n.r si l port cu mandrie si cu placere. A fost un moment deosebit. In trecut ziceam ca…

- ​Jucatoarea Ashleigh Barty a declarat ca a abandonat meciul de vineri de la Roma, disputat cu Cori Gauff, din precautie, pentru a fi sigura ca este apta suta la suta la Roland Garros, al doilea Grand Slam al anului, informeaza News.ro."Evident ca este greu sa termin turneul asa, este foarte…

- ​​Iga Swiatek și Barbora Krejcikova au oferit o lupta de aproape trei ore, joi, în optimile turneului de la Roma. Campioana de la Roland Garros a salvat doua mingi de meci și a obținut victoria în trei seturi.Iga Swiatek vs Barbora Krejcikova 3-6, 7-6(5), 7-5Primul set al…

- Iga Swiatek a obținut calificarea în turul al doilea de la Roma (WTA 1000) dupa ce a profitat de abandonul adversarei. Poloneza conducea cu 5-4 în primul set în momentul în care Alison Riske a abandonat. De la prima minge jucata trecusera 52 de minute. Pentru…