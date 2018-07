Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep s-a calificat, joi, in turul 3 la Wimbledon, dupa ce a invins-o pe Saisai Zheng, locul 126 WTA, scor de 7-5, 6-0. Romanca susține ca se simte pregatita pentru meciul urmator, cu Su-Wei Hsieh din...

- Simona Halep, locul I WTA, s-a calificat in turul al treilea al turneului de la Wimbledon, dupa ce a invins-o, joi, cu scorul de 7-5, 6-0, pe chinezoaica Saisai Zheng, locul 126 WTA. Meciul de joi a devenit complicat pentru Simona Halep, dupa un bun inceput al romancei. Din fericire pentru…

- WIMBLEDON 2017. Ana Bogdan a avut ocazia de a castiga meciul cand a servit la 5-4 in decisiv. Insa spaniola a reusit break-ul si s-a impus apoi, dupa un meci care a durat doua ore si sase minute. In faza urmatoare, Arruabarrena va evolua cu Su-Wei Hsieh din Taiwan, locul 48 WTA, care a trecut…

- Numarul unu mondial in tenisul feminin, romanca Simona Halep, va juca impotriva japonezei Kurumi Nara in prima runda a turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, potrivit tragerii la sorti care a avut loc vineri.Halep (26 ani), campioana de la Roland Garros si principala favorita…