Simona Halep despre logodna si planuri de viitor: E foarte frumos inelul si-l port cu mandrie si placere

- Simona Halep a confirmat faptul ca a fost ceruta in casatorie de iubitul sau Toni Iuruc, dar a precizat ca deocamdata nu se gandește sa renunțe la tenis. „E foarte frumos si il port cu mandrie si cu placere. A fost un moment deosebit, in trecut as fi spus ca e un moment banal. Impactul […]

- Dupa abandonul de la Roma cauzat de o accidentare la gamba, Simona Halep a început recuperarea. Cu toate acestea, ea susține ca înca nu se poate antrena și ca va mai sta o perioada fara tenis. Într-un interviu acordat Eurosport, Simona Halep a vorbit despre situația ei de sanatate…

- Simona Halep (29 de ani, locul 3 WTA) a purtat o discuție deschisa cu Chris Evert (66), fosta mare jucatoare de tenis, cu 18 turnee de Grand Slam in palmares. Inainte de Porsche Tennis Grand Prix, turneul WTA de la Stuttgart, Halep i-a oferit un interviu video fostei mare jucatoare de tenis Chris Evert.…