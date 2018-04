Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, liderul mondial, a fost eliminata vineri de rusoaica Daria Kasatkina, 7-6 (2), 6-3, in sferturile de finala ale turneului WTA de la Sankt Petersburg (Rusia), dotat cu premii totale de 733.900 dolari. Wozniacki a redevenit de curand lider mondial…

- Caroline Wozniacki a sarbatorit într-un mod amuzant și cu siguranța extravagant victoria din finala Australian Open în fața Simonei Halep. Caroline Wozniacki a învins-o pe Simona Halep în finala Australian Open și a marcat într-un mod amuzant aceasta victorie.…

- Simona Halep a declarat ca a plans dupa a treia finala de grand slam pierduta in cariera, la Australian Open, dar si-a recapatat apoi zambetul."Pot inca sa zambesc. E bine. Am plans, dar acum zambesc", a spus ea, la conferinta de presa, potrivit News.ro. Citește și: Halep a dat LOVITURA,…

- Simona Halep, liderul mondial, a fost învinsa, azi, scor 6-7 (2), 6-3, 4-6, de daneza Caroline Wozniacki, numarul 2 WTA, în finala de la Australian Open. În urma succesului de la Melbourne, Wozniacki a întrecut-o pe românca în fruntea ierarhiei mondiale. Halep,…

- SIMONA HALEP, FINALA LA AUSTRALIAN OPEN. Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat in premiera in finala turneului Australian Open, joi, la Melbourne, dupa ce a...

- Numarul unu mondial în tenisul feminin, românca Simona Halep, a declarat, luni, ca este bucuroasa pentru a treia sa calificare în sferturile de finala ale turneului Australian Open, dupa editiile din 2014 si 2015. "Am jucat destul de bine si sunt bucuroasa ca sunt…

- Simona Halep s-a calificat în sferturile de finala ale Australian Open, dupa victoria în doua seturi, 6-3, 6-2 în fața sportivei din Japonia, Naomi Osaka, locul 72 mondial, egalându-și astfel cea mai buna performanța realizata la Melbourne. Naomi Osaka a deschis meciul cu…