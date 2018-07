Simona Halep, declarație INCREDIBILĂ. ”Vreau să fac orice în afară de tenis” Simona Halep este prima jucatoare din top 10 WTA care pierde in fața unei jucatoare fara experiența la turneul de la Wimbledon din ultimii 10 ani. ”Nu voi gasi scuze pentru acest meci, ea a meritat sa caștige, dar totuși sunt trista pentru mine”, a spus Simona. ”Cu siguranța, am dat tot ce am putut pe partea de joc. M-am luptat pana la sfarșit pentru fiecare minge. Am avut o atitudine negativa, am vorbit prea mult. Cred ca din cauza obosealii, pentru ca sunt extrem de obosita, nu am putut sa ma concetrez pentru fiecare minge. Am fost in fruntea meciului, am fost sus și nu am putut termina.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

