Simona Halep, decizie radicală! Nu va participa la US Open.…

Protocolul Covid-19 propus de organizatorii US Open este "incredibil de dificil" si, probabil, nu va functiona pentru numarul 2 mondial, Simona Halep, a spus antrenorul ei, Darren Cahill, informeaza Reuters. Grand slam-ul american este programat sa inceapa la 31 august si liderul mondial ATP, Novak Djokovic, a spus deja ca ar fi "imposibil” sa joace in conformitate cu protocoalele care ar limita staff-ul ce insoteste jucatorii in hotelurile lor la o singura persoana. "Restrictiile sunt dure. Sunt incredibil de dificile si fiecare jucator va avea propria opinie cu privire la faptul cum va functiona…