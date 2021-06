Simona Halep, decizie radicală: ”Este extrem de greu de acceptat” „Sa nu particip nici la Jocurile Olimpice este extrem de greu de acceptat, dar sunt determinata sa ma intorc mai puternica”, a scris Simona Halep pe Facebook dupa ce Mihai Covaliu a anunțat ca tenismena nu va merge in aceasta vara la Tokyo. „Nimic nu ma face mai mandra decat sa reprezint Romania, dar din pacate recuperarea dupa accidentarea la gamba necesita mai mult timp și am luat decizia sa ma retrag de la Jocurile Olimpice din vara aceasta. Dupa dezamagirea de a lipsi de la Openul francez și Wimbledon, sa nu particip nici la Jocurile Olimpice este extrem de greu de acceptat, dar sunt determinata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

