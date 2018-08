Simona Halep, DEBUT de FOC la US Open

Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana Simona Halep, numarul unu mondial si principala favorita, o va infrunta pe estoniana Kaia Kanepi in prima runda a turneului US Open, ultimul de Mare Slem al anului, care va debuta luni la arenele Flushing Meadows din New York. Pe tabloul principal de simplu se mai afla…

- Jucatoarea americana de tenis Sloane Stephens, numarul 10 mondial, a declarat, sambata seara, dupa infrangerea suferita in fata Simonei Halep in finala turneului de la Roland Garros, ca adversara ei a asteptat destul acest trofeu si ca este o victorie speciala pentru ea, informeaza site-ul oficial…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a castigat, sambata, primul sau titlu de Mare Slem, dupa ce a invins-o pe americanca Sloane Stephens in finala de la Roland Garros, cu 3-6, 6-4, 6-1, informeaza AGERPRES . The post Tenis: Simona Halep a castigat primul sau titlu de Mare Slem,…

- Jucatoarea romana Simona Halep s-a calificat, joi, in finala turneului de Mare Șlem de la Roland Garros, dupa ce a trecut de tenismena spaniola Garbine Muguruza. Simona Halep a inceput bine meciul, caștigand primul set cu 6-1, dupa ce avusese 5-0, iar ultimul punct și l-a adjudect prin break. Setul…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat, in urma cu doar cateva moment, in semifinalele turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului, dupa ce a invins-o pe germanca Angelique Kerber, cap de serie numarul 12, cu 6-7 (2), 6-3, 6-2.

- Jucatoarea letona de tenis Jelena Ostapenko, detinatoarea titlului, a fost invinsa surprinzator de Katerina Kozlova (Ucraina), cu 7-5, 6-3, duminica, in prima runda a turneului de la Roland Garros, primul de Mare Slem al anului. Letona, care anul trecut producea o mare surpriza in finala,…