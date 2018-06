Simona Halep, de la primul circuit ITF la locul 1 mondial

Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea de tenis Simona Halep este "favorita" sa castige editia din acest an de la Roland Garros, a declarat spaniola Garbine Muguruza, citata de EFE dupa ce a fost invinsa joi de romanca, 6-1, 6-4, in semifinalele turneului de pe zgura pariziana. Muguruza a estimat ca Halep, liderul mondial, va…

- Simona Halep va juca a patra finala de Grand Slam a carierei, a treia la Roland Garros, dupa ce a invins-o in semifinale pe Garbine Muguruza, scor 6-1, 6-4. Halep o va intalni in ultimul act de la Roland Garros pe Sloane Stephens, campioana US Open 2017.

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a apreciat ca meciul sau de luni cu belgianca Elise Mertens, castigat cu 6-2, 6-1, in optimi, a fost cel mai bun al sau la editia din acest an a turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului. ''Am fost…

- Jucatoarea germana de tenis Angelique Kerber va fi adversara romancei Simona Halep in sferturile de finala ale turneului de Mare Slem de la Roland Garros, dupa ce a reusit luni, in optimi, o victorie clara impotriva frantuzoaicei Caroline Garcia, 6-2, 6-3. Angelique Kerber, locul 12 WTA, a fost un timp…

- Jucatoarea letona de tenis Jelena Ostapenko, detinatoarea titlului, a fost invinsa surprinzator de Katerina Kozlova (Ucraina), cu 7-5, 6-3, duminica, in prima runda a turneului de la Roland Garros, primul de Mare Slem al anului. Letona, care anul trecut producea o mare surpriza in finala,…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, o va avea ca adversara in Caroline Garcia din Franta, cap de serie numarul 7, in sferturile de finala ale turneului WTA de la Roma, dotat cu premii totale in valoare de 2.703.000 euro. Joi, in turul al treilea al competitiei, Garcia a invins-o…

- Jucatoarea romana de tenis Monica Niculescu s-a oprit in runda a treia a turneului WTA de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, sambata, abandonand la scorul de 6-7 (1), 6-3, 4-0 pentru americanca Sloane Stephens. Campioana de la US Open s-a impus dupa doua ore si 32 de minute.…