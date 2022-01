Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep iși continua drumul la Australian Open urmand a juca, in turul trei al competiției, impotriva jucatoarei din Muntenegru, Danka Kovinic, locul 98 WTA. In turul doi, Kovinic a invins-o pe Emma Raducanu. Meciul Simonei Halep va avea loc in noaptea de vineri spre sambata, nu mai devreme…

- Dupa ce a invins-o pe brazilianca Beatriz Haddad Maia (25 de ani, 83 WTA), scor 6-2, 6-0, in turul 2 la Australian Open, Simona Halep (30 de ani, 15 WTA) joaca sambata in runda urmatoare cu Danka Kovinic (27 de ani, 98 WTA), Danka Kovinic a reușit sa produca surpriza in turul 2 și a eliminat-o pe Emma…

- Se pare ca de cate ori se ivește posibilitatea unei confruntari intre Simona Halep și Emma Raducanu, britanica este eliminata din competiție exact inainte de potențiala confruntare. De data aceasta, la Australian Open, britanica a fost eliminata in turul doi de muntenegreana Danka Kovinic (98 WTA).…

- Simona Halep s-a calificat in șaisprezecimile de finala, dupa ce a invins-o categoric pe brazilianca Beatriz Haddad Maia (98 WTA). Halep a depașit-o pe adversara sa cu 6-2, 6-0, la capatul unui meci ce a durat o ora și 8 minute. In turul 3, Halep o va intalni pe muntenegreana Danka Kovinic (98 WTA),…

- Jucatoarea de tenis britanica de origine romana Emma Raducanu (19 ani, 18 WTA) a ratat calificarea in turul al treilea la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, care se desfasoara, in aceasta perioada, la Melbourne. Campioana de la US Open 2021 s-a oprit in turul al doilea, dupa ce…

- ​A ratat deja întâlnirea la câteva turnee, iar lumea tenisului aștepta ca lucrurile sa stea altfel la Melbourne. Emma Raducanu și Simona Halep nu se vor duela nici la Australian Open, campioana de la US Open fiind învinsa în trei seturi de Danka Kovinic (98 WTA), scor 6-4,…

- Danka Kovinic (27 de ani, locul 98 WTA) și Emma Raducanu (19 ani, 18 WTA) se vor infrunta in aceasta dimineața in turul 2 de la Australian Open. Meciul va incepe la ora 10:00 și va putea fi urmarit live pe GSP.ro și la TV pe Eurosport. Danka Kovinic - Emma Raducanu este primul meci din sesiunea de seara…

- ​Simona Halep este în turul al doilea de la Australian Open dupa victoria contra jucatoarei Magdalena Frech. La finalul disputei, fosta lidera mondiala a oferit un punct de vedere în legatura cu scandalul care a ținut capul de afiș al ultimelor zile: expulzarea lui Novak Djokovic din Australia…