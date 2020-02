Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea de tenis Simona Halep a declarat, miercuri, ca fetele care au evoluat in echipa Romaniei in meciul de Fed Cup cu Rusia "au facut o treaba extraordinara" si a precizat ca acestea sunt capabile sa repete acele evolutii si in barajul pentru mentinerea in Grupa Mondiala cu Italia. …

- Legendele din sportul romanesc au solicitat mai mulți bani pentru sport in 2020, an important prin prisma Jocurilor Olimpice de la Tokyo. "Este ceva important pentru sportul romanesc. Nu am venit aici pentru mine, am venit pentru noua generație care are neovie de infrastructura. Avem nevoie…

- Echipa de Fed Cup a Romaniei si-a aflat adversara din barajul de mentinere in Grupa Mondiala a competitiei. Tricolorele vor da piept cu reprezentativa Italiei, echipa care a scazut foarte mult valoric in ultimul timp. Daca oficialii Federatiei Romane de Tenis o vor convinge pe Simona Halep sa joace…

- Echipa feminina de tenis a Romaniei va infrunta echipa Italiei intr-un meci de baraj pentru mentinerea in Grupa Mondiala a Fed Cup, potrivit tragerii la sorti efectuate marti, la Londra. Romania va juca pe teren propriu confruntarea, in perioada 17-18 aprilie, dupa ce a fost invinsa in weekend la Cluj-Napoca,…

- Jucatoarele de tenis Simona Halep, Irina Begu, Sorana Cirstea, Mihaela Buzarnescu si Monica Niculescu nu vor face parte din echipa Romaniei pentru intalnirea cu Rusia din Grupa Mondiala a Fed Cup. Cea mai bine clasata in ierarhia mondiala de simplu din lotul convocat este Ana Bogdan, nr. 98 WTA. The…

- Jucatoarele de tenis Simona Halep, Irina Begu si Monica Niculescu nu vor face parte din echipa Romaniei pentru intalnirea cu Rusia din Grupa Mondiala a Fed Cup, cea mai bine clasata in ierarhia mondiala de simplu din lotul convocat fiind Ana Bogdan, nr. 98 WTA.

- Cele mai bune și experimentate trei jucatoare tricolore nu vor face parte din echipa Romaniei pentru intalnirea cu Rusia din Grupa Mondiala a Fed Cup. Simona Halep, Irina Begu si Monica Niculescu au spus pas, din diferite motive, din acest motiv cea mai bine clasata in ierarhia mondiala de simplu din…

- Simona Halep boicoteaza Fed Cup, deoarece este nemulțumita de noul format al competiției. Astfel, sportiva nu va participa la duelurile pe care Romania le are de jucat impotriva Rusiei.Simona Halep a decis sa boicoteze Fed Cup. Anuntul a fost facut de Ion Țiriac, președintele Federației Romane de Tenis,…