Stiri pe aceeasi tema

- Toata lumea a așteptat ca Ion Țiriac sa participe la cununia Simonei Halep, insa acesta nu a venit la petrecerea care a avut loc pe malul marii. Ilie Nastase a dezvaluit de ce nu a venit Ion Țiriac la nunta Simonei Halep cu Toni Iuruc. Marele absent de la cununia jucatoarei de tenis, care a avut loc…

- Simona Halep s-a casatorit, oficial, cu alesul inimii sale, Toni Iuruc. Cei doi s-au cununat civil ieri, in Constanța, intr-un cadru de poveste cum numai puteau visa. Iar daca ieri sportiva a preferat sa se bucure de fiecare moment al evenimentului, astazi a postat imaginile care nu au fost inca vazute…

- Simona Halep spune astazi cel mai important „DA”, intr-o zi extrem de importanta. Sportiva se casatorește civil cu alesul vieții ei, Toni Iuruc, alaturi de care formeaza un cuplu de cațiva ani. Simona Halep va deveni astazi, 15 septembrie, doamna Iuruc. Aceasta se casatorește cu partenerul ei de viața…

- A venit ziua cea mare pentru Simona Halep și pentru partenerul ei de viața, Toni Iuruc! Chiar in aceste momente, cei doi au parasit locuința, pregatiți pentru o nunta de poveste, așa cum amandoi au anunțat. Simona Halep și Toni Iuruc vor spune in cateva momente cel mai important „Da” din viața lor,…

- Simona Halep (29 de ani) se casatorește cu Toni Iuruc in ceremonie civila astazi, la Constanța, apoi va sarbatori alaturi de invitați intr-un local de pe malul marii. In aceasta dimineața, Simona Halep a postat o fotografie cu un citat atribuit lui Mark Twain. „Da șansa fiecarei zile sa fie cea mai…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep a confirmat, marti, la sosirea din Statele Unite ale Americii, unde a participat la US Open, ca saptamana viitoare se va casatori cu Toni Iuruc. „Da, domnul Nastase m-a dat de gol. Da, ne vom casatori saptamana viitoare. Este un eveniment frumos, am emotii. Sunt emotii…

- Ce discuta des Simona Halep cu Ion Țiriac. Numarul 10 mondial inca incearca sa-și revina dupa accidentarea la gamba suferita in 12 mai. Dar jucatoarea din Constanța n-a pierdut timpul. Și-a anunțat logodna cu Toni Iuruc, iar saptamana trecuta cei doi au facut o petrecere ce precede, in tradiția machedona,…

- Simona Halp a trait momente incredibile la un restaurant din Italia. Sportiva a plecat in vacanța in strainatate, acolo unde a avut parte de surprize. Ce a pațit Simona Halep la un restaurant in Italia Logodita de curand cu Toni Iuruc, Simona Halep a decis sa plece din Romania și sa petreaca o vacanța…