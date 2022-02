Stiri pe aceeasi tema

- Un fan al Simonei Halep a dezvaluit cum succesul și atitudinea fostului numar au jucat un rol decisiv in lupta sa cu depresia. El susține ca jucatoarea din Romania este unul dintre motivele pentru care este și azi in viața. Pagina de Instagram WTA Romania a prezentat povestea unui fan care vorbește…

- Simona Halep a fost invinsa in optimile de finala ale turneului de Grand Slam de la Melbourne de sportiva franceza Alize Cornet (61 WTA), in 3 seturi, cu 6-4, 3-6, 6-4, dupa 2 ore și 35 de minute de joc. Dupa acest meci Simona Halep va ieși din top 20 WTA, scrie digi24.ro.

- Simona Halep (30 de ani, 15 WTA) joaca marți primul meci la Australian Open, romanca avand deja un trofeu caștigat in 2022 și incepe primul turneu de Grand Slam al anului. Simona Halep (30 de ani, 15 WTA) se va duela in primul tur de la Australian Open cu jucatoarea poloneza Magdalena Frech (24 de ani,…

- Dupa ce s-a incheiat cea mai controversata epopee a participarii unui jucator de tenis la un turneu de Grand Slam, tenisul iși revine in drepturi, cu 5 jucatoare din Romania pe tabloul principal, in proba de simplu, și 6 in cea de dublu.

- Cinci sportive din Romania sunt calificate direct pe tabloul principal de simplu de la Australian Open: Simona Halep, Sorana Cirstea, Irina Begu, Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian. Lor li s-ar putea alatura și Irina Bara, daca la noapte va trece de ultimul tur al calificarilor.

- Ce face Simona Halep cand nu se antreneaza pentru Australian Open. Fostul lider mondial se pregatește pentru debutul in noul sezon. Deja intrata in atmosfera pregatirilor pe arena ce va gazdui primul turneu de Grand Slam, numarul 20 mondial iși permite și momente de relaxare. Simona Halep apare in cateva…

- Simona Halep nu-și permite momente de relaxare și va fi pe terenul de antrenament și miercuri, atunci cand romanii sarbatoresc Ziua Naționala. In aceasta perioada, Simona Halep se pregatește mai ales pentru Australian Open. Cu zambetul pe buze, Simona Halep a anunțat ca are programat un antrenament…

- Echipa Romaniei a invins selectionata statului Peru, in barajul pentru calificarile in faza finala a Cupei Davis. Marius Copil si Horia Tecau i-au invins pe Sergio Galdos si Arklon Huertas del Pino, scor 4-6, 6-3, 6-2, iar Romania are 3-0 cu Peru. La meciul jucat la Sala Polivalenta din Cluj-Napoca…