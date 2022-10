Stiri pe aceeasi tema

- Un medic care a facut studii clinice pe medicamentul la care a fost depistata pozitiv Simona Halep susține ca acesta a fost bine tolerat de cei care au participat la studiu, dar ca au existat reactii adverse precum hipertensiunea si vascozitatea sangelui, factor care poate duce la tromboze. Dr. Raluca…

- Patrick Mouratoglou a avut un mesaj scurt, dar cuprinzator, dupa ce SImona Halep a fost suspendata din tenis, ca urmare a acuzațiilor de dopaj. Totodata, tatal jucatoarei de tenis a avut o reacție publica referitoare la scandalul in mijlocul careia se afla fiica sa.

- Simona Halep risca o suspendare de pana la patru ani, dupa ce a fost testata pozitiv la roxadustat la US Open 2022. Patrick Mouratoglou, antrenorul fostei lidere WTA, este cunoscut pentru cat de activ este pe rețelele de socializare, dar reacția sa in acest caz a intarziat sa apara.

- Simona Halep a fost suspendata provizoriu de Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului dupa ce a fost testata pozitiv la US Open 2022. La Grand Slamul de la Flushing Meadows, sportiva noastra a fost eliminata in turul intai. Instituția a analizat doua probe prelevate in timpul US Open, ambele…

- Șefii AUR, George Simion și Claudiu Tarziu au cerut in instanța modificarea statutului partidului, dar Tribunalul le-a respins cererile. In plus, instanța a constatat ca partidul AUR folosește ilegal simbolurile naționale in sigla, incalcand, astfel, și Constituția, și legea partidelor politice. Cei…

- Simona Halep nu mai joaca in niciun turneu anul acesta. Jucatoarea din Constanța și-a motivat decizia ca urmare a operației la nas, efectuata pe 12 septembrie, afirmand ca in acest momente are nevoie de recuperare. Simona Halep a marturisit ca nu știe cat va dura recuperarea dupa operația de rinoplastie,…

- Simona Halep (30 de ani) si Toni Iuruc (42 de ani) au decis sa puna capat unei casnicii care a durat un an. Divorțul Simonei Halep, fost lider mondial și dubla caștigatoare de Grand Slam, nu avea cum sa treaca neobservat de presa internaționala. La cateva ore de la apariția informației, publicații din…

- Dupa ce a caștigat turneul WTA 1.000 de la Toronto, Simona Halep a fost intrebata, la conferința de presa, despre fanii unguri. Gafa jurnalistei a fost imediat indreptata de jucatoare, care a corectat-o spunand „fanii romani”. La conferința de presa, o jurnalista a pus-o in incurcatura pe Simona Halep,…