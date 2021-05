Simona Halep confirmă că are ruptură musculară la gamba stângă Simona Halep, numarul trei mondial, a confirmat, vineri, printr-un mesaj postat pe Twitter, ca are o mica ruptura musculara la gamba stanga. Jucatoarea va intra in recuperare de luni, dupa ce se intoarce in țara. „Salutare! Dupa un RMN facut aici la Roma pot confirma ca am o mica ruptura musculara in partea superioara a gambei stangi. Voi zbura azi spre casa, iar luni voi incepe recuperarea la piscina si in sala”, a afirmat Halep , care a fost nevoita sa abandoneze din cauza durerilor in turul al doilea la Roma, la scorul de 6-1, 3-3, 0-30 in meciul cu germanca Angelique Kerber. „Raman optimista… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul trei mondial, a confirmat, vineri, printr-un mesaj postat pe Twitter, ca are o mica ruptura musculara la gamba stanga. ''Salutare! Dupa un RMN facut aici la Roma pot confirma ca am o mica ruptura musculara in partea superioara a…

- Simona Halep (3 WTA) a suferit o accidentare in timpul meciului cu Angelique Kerber (26 WTA), de la WTA Roma, iar sportiva noastra a fost obligata sa abandoneze la scorul de 6-1, 3-3 in favoarea sa. La scurt timp dupa meci, Halep a anunțat ca este vorba de o ruptura la gamba stanga. RMN-ul a aratat…

- Simona Halep, 29 de ani, 3 WTA, a abandonat, miercuri, la scorul de 6-1, 3-3, disputa cu sportiva germana Angelique Kerber, 33 de ani, 26 WTA, din turul 2 al turneului de la Roma. Intr-un update al starii sale de sanatate, sportiva din Constanța a explicat vineri, 14 mai, pe Facebook, ca a suferit „o…

- „Din nefericire, testul cu ultrasunete a aratat ca am ruptura musculara la gamba stanga. Voi face un RMN maine pentru a intelege gravitatea accidentarii, insa in acest moment nu stim care va fi timpul de recuperare. Sunt foarte dezamagita sa parasesc in acest fel turneul de la Roma…”, a scris Simona…

- „Din nefericire, testul cu ultrasunete a aratat ca am ruptura musculara la gamba stanga. Voi face un RMN maine pentru a intelege gravitatea accidentarii, insa in acest moment nu stim care va fi timpul de recuperare. Sunt foarte dezamagita sa parasesc in acest fel turneul de la Roma…”, a scris Simona…

- Simona Halep a anuntat, miercuri seara, pe Twitter, ca a suferit o ruptura musculara la gamba stanga, motiv pentru care a fost nevoita sa abandoneze in turul al doilea la Roma, in meciul cu germanca Angelique Kerber. ''Din nefericire, testul cu ultrasunete a aratat ca am ruptura musculara…

- Simona Halep a anuntat in aceasta seara, pe Twitter, ca a suferit o ruptura musculara la gamba stanga. Ea a fost nevoita sa abandoneze in turul al doilea la Roma, in meciul cu Angelique Kerber.

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a anuntat, miercuri seara, pe Twitter, ca a suferit o ruptura musculara la gamba stanga, motiv pentru care a fost nevoita sa abandoneze in turul al doilea la Roma, in meciul cu germanca Angelique Kerber. Unfortunately an ultrasound has revealed that I have a…