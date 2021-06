Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, 29 de ani, locul 3 mondial in circuitul profesionist feminin de tenis, a fost ceruta de soție de omul de afaceri Toni Iuruc, 42 de ani, alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste din 2019, relateaza Gazeta Sporturilor.Potrivit sursei citate, Halep și Iuruc le-au dat mai multor…

- Simona Halep are o frumoasa relație cu Toni Iuruc de aproximativ doi ani iar acum au hotarat sa faca pasul cel mare, noteaza gsp.ro. Toni Iuruc, 42 de ani, este un milionar machidon și a mai fost casatorit de doua ori. Simona Halep și Toni au aparut prima data impreuna dupa finala caștigata…

- Veste mare in showbiz! Simona Halep a fost ceruta in casatorie de partenerul ei, Toni Iuruc, in urma cu puțin timp. Drept dovada, celebra tenismena s-a fotografiat cu inelul de logodna pe deget, semn ca tocmai a spus cel mai sincer „DA” din viața ei. Iata cum arata bijuteria!

- Tenismena a fost ceruta in casatorie de iubitul sau, Toni Iuruc.Simona a acceptat pe loc si a primit si un inel de logodna de la viitorul sot, scrie ziare.com .Toni Iuruc este un om de afaceri machedon, cu 13 ani mai mare ca Simona Halep, si este divortat.

- Simona Halep (29 de ani, 3 WTA) se pregatește de revenirea pe teren dupa accidentare, dar in viața personala totul merge perfect. Jucatoarea de tenis are o frumoasa relație cu Toni Iuruc, iar cei doi au facut un pas important: Simona Halep a fost ceruta de soție! Halep, ceruta de soție de Toni Iuruc…

- Simona Halep (29 ani) i-a spus DA lui Toni Iuruc (42 ani)! Sportiva noastra a fost ceruta in casatorie cu un superb inel cu diamant! Simona Halep și Toni Iuruc formeaza un cuplu de mai mulți ani, cu toate ca diferența de varsta dintre ei, de 13 ani, i-a facut pe unii fani ai sportivei sa creada ca relația…

- Campioana din Constanta s a accidentat la turneul de la Roma.Simona Halep a anuntat astazi ca nu va participa la editia 2021 a turneului de Mare Slem de la Roland Garros, din pricina accidentarii pe care a suferit o la turneul de la Roma.Cu inima grea, anunt retragerea mea din turneul de la Roland Garros…

- Andra se lauda cu fani in intreaga țara, cat și peste hotare. Puțini știu insa cum a fost frumoasa cantareața ceruta in casatorie de soțul ei. Artista și-a deschis sufletul in fața admiratorilor și le-a dezvaluit detalii inedite despre fericitul moment, spunand ca era atat de emoționata, incat ii tremurau…