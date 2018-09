Stiri pe aceeasi tema

- The world's top woman tennis player, Simona Halep, has the most WTA victories this year by September 10, both overall and on hard surface, according to statistics published by WTA Insider. Halep has 46 overall wins, as many as Petra Kvitova, but the Czech has three more defeats. Mihaela Buzarnescu…

- Simona Halep atinge „cota” impresionanta de 42 de saptamani petrecute in postura numarului 1 mondial și se menține pe aceasta poziție cel puțin pana dupa „US Open” 2018. TOP 10 WTA (la zi) 1. Simona Halep 8.061p 2. Caroline Wozniacki 5.975p 3. Sloane Stephens 5.482p 4. Angelique Kerber 5.305p 5. Petra…

- Simona Halep a fost desemnata, pentru a doua oara, jucatoarea lunii mai de catre WTA si le-a transmis un mesaj fanilor, pe retelele sociale.Liderul mondial a mai câstigat aceasta distinctie la începutul lui 2018, în ianuarie, dupa triumful de la Shenzhen, atât…

