- Inainte de startul sezonului de zgura, WTA Insider a facut un top al celor 10 jucatoare care au avut cele mai bune rezultate in ultimii ani. In top se afla doua romance, Simona Halep și Irina Camelia Begu. Simona Halep, liderul WTA, a declarat in repetate randuri ca zgura este suprfața ei preferata,…

- Întrebata de jurnalisti daca aceasta este generatia de aur, Simona Halep a raspuns afirmativ. "Da, eu cred ca este cea mai buna generatie. (...) Mereu cred ca am avut fete în tenis. (...) Sper sa fie si mai multe jucatoare, junioarele sa munceasca mult si sa aiba încredere…

- Antrenorul echipei feminine de tenis a Elvetiei, Martina Hingis, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Cluj, ca nu nu este usor sa joci cu echipa Romaniei, la ea acasa, mai ales cand din echipa face parte numarul 1 mondial, Simona Halep. "Vrem sa dam tot ce putem mai bun, terenul…

- Simona Halep, liderul WTA, a oferit asigurari la Miami ca s-a recuperat dupa problemele pe care le-a avut la piciorul drept si care au obligat-o sa se retraga de la Doha, luna trecuta, dar acum se simte „pregatita” sa debuteze la competitia din Florida, care va fi una „foarte dificila”. Halep, revenita…

- Patru jucatoare din Romania figureaza pe tabloul principal de simplu al turneului WTA de la Doha (Qatar), dotat cu premii de 3 milioane de dolari, care debuteaza maine, iar Simona Halep este a II-a favorita si intra direct in faza secunda. Halep, ocupanta locului al II-lea mondial, o infrunta in turul…

- O cunoscuta jucatoare de tenis din Romania lanseaza acuzații dure la adresa Simonei Halep, susținand ca Romania „nu sta in Simona Halep”, care rateaza meciul cu Canada, din cauza unei accidentari.

- Romania are sase sportive clasate in TOP 100 al ierarhiei WTA, o performanta foarte buna pentru tenisul feminin din tara noastra. Simona Halep se mentine pe locul 2, in timp ce Begu (37), Cirstea (38), Buzarnescu (43), Bogdan (86) si Niculescu (92) intregesc lista romancelor din prima suta mondiala.

- Se anunta o noapte alba pentru pasionatii de tenis din Romania. Atat Halep, cat si Ana Bogdan vor evolua in turul trei al primului turneu de Grand Slam al anului. Daca Halep pleaca mare favorita in disputa cu americanca Lauren Davis, diferenta de valoare dintre cele doua sportive fiind mare, cel putin…