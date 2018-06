Simona Halep castiga Roland Garros-ul, primul titlu de Grand Slam din cariera, la 40 de ani de la triumful Virginiei Ruzici

Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a caștigat, sambata in premiera, turneul de Grand Slam de la Roland Garros! Este primul trofeu de Mare Șlem al liderului mondial, dupa 4 finale jucate, dintre care 3 la Paris. In fața lui Sloane Stephens, care, in iulie 2017, era pe locul 957 WTA, Halep a pierdut primul set. Stephens, locul…

- Simona Halep a triumfat la Paris, caștigand primul titlu de Mare Șlem din cariera, dupa victoria cu Sloane Stephens, scor 3-6, 6-4, 6-1!!! Dupa 40 de ani, Romania are o noua regina incoronata pe zgura pariziana, Simona Halep cucerind trofeul atins in 1978 de Virginia Ruzici. Roland Garros, 9 iunie 2018,…

