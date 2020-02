Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (28 de ani, 2 WTA) a invins-o pe Elena Rybakina (20 de ani, 19 WTA), scor 3-6, 6-3, 7-6(5), in finala turneului de la Dubai și a ajuns la 20 de trofee obținute in cariera. Halep s-a retras de la WTA Doha, turneu unde pornea din postura de cap de serie numarul 2. Romanca a dezvaluit motivul…

- Simona Halep (28 de ani, 2 WTA) a invins-o pe Elena Rybakina (20 de ani, 19 WTA), scor 3-6, 6-3, 7-6(5), in finala turneului de la Dubai și a ajuns la 20 de trofee obținute in cariera. La capatul unei finale de 2 ore și 30 de minute, Halep a recunoscut ca se afla la capatul puterilor și a felicitat-o…

- Simona Halep, 28 de ani, numarul doi mondial și favorita 1, a invins-o dramatic pe Elena Rybakina din Kazahstan, 20 de ani, locul 19 WTA, in finala turneului WTA de la Dubai, dotat cu premii totale de 2.643.670 dolari, scor 3-6, 6-3, 7-6(5).

- Simona Halep revine intr-o finala pentru prima data dupa succesul de la Wimbledon 2019: la Dubai, constanteanca infrunta o tanara adversara aflata deja la al patrulea meci cu trofeul pe masa in acest sezon - Elena Rybakina. Meciul este in direct pe Digi Sport 1 si in format LIVE TEXT pe www.adevarul.ro.

- ​Simona Halep a susținut, alaturi de foste glorii, o conferința de presa în care le-a cerut politicienilor mai mulți bani pentru sportul românesc. "Nu am venit aici pentru mine, am venit pentru noua generație", a spus, printre altele, campioana en-titre de la Wimbledon. Ce…