Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea ceha de tenis Petra Kvitova va juca impotriva olandezei Kiki Bertens in semifinalele turneului WTA de la Cincinnati (Ohio), dotat cu premii totale de 2.824.299 dolari, urmand s-o intalneasca in finala pe invingatoarea dintre romanca Simona Halep si belarusa Arina Sabalenka. Petra Kvitova…

- Pe langa Simona Halep, si Horia Tecau s a calificat, astazi, in sferturile de finala ale tuneului de la Cincinnati.Tecau concureaza la dublu masculin, alaturi de olandezul Jean Julien Rojer, iar in optimi cei doi au dispus cu 6 3, 6 3 de perechea din SUA formata din Sam Querrey si Rajeev Ram.Gratie…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul 1 mondial, s-a calificat in finala turneului WTA de la Montreal (Canada), dotat cu premii totale in valoare de 2,82 milioane dolari, dupa ce a invins-o in doua seturi, 6-4, 6-1 pe australianca Ashleigh Barty.

- Jucatoarea franceza Alize Cornet, favorita 1, s-a calificat sambata in finala turneului de tenis WTA de la Gstaad (Elvetia), dotat cu premii totale de 226.750 dolari, dupa ce a profitat de abandonul canadiencei Eugenie Bouchard la scorul de 7-6 (5) dupa primul set, relateaza AFP. In finala, Alize Cornet…

- Simona Halep, liderul WTA joaca cu taiwaneza Su-Wei Hsieh, numarul 48 mondial, in turul trei al turneului de la Wimbledon.Jucatoarea din Taiwan este pentru a doua oara in turul al treilea la Wimbledon. Ea a mai atins aceasta faza, cea mai inalta pe iarba londoneza, in 2012. Halep a…

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, numarul 2 mondial, a debutat cu dreptul la turneul WTA de la Eastbourne (Anglia), dotat cu premii in valoare de 852.564 dolari, invingand-o in doua seturi, 6-2, 6-3, pe Camila Giorgi din Italia, intr-o partida din turul secund, disputata luni. Wozniacki,…

- Simona Halep și-a aflat in urma cu scurt timp, adversarul din sferturile de finala ale turneului de la Roland Garros. Simona Halep o va intalni pe Angelique Kerber, in sferturile de finala ale turneului de la Paris. Jucatoarea germana a invins-o in doar doua seturi pe jucatoarea franceza Caroline Garcia.Conform…