Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, locul I WTA, a invins-o, joi, cu scorul de 7-6 (9), 4-6, 7-5, pe rusoaica Anastasia Pavliucenkova, locul 28 WTA, calificandu-se in optimile de finala ale Rogers Cup, turneu de categorie Premier 5 care se desfasoara la Montreal. Meciul a inceput, miercuri, fiind intrerupt la scorul de…

- Meciul dintre jucatoarea romana de tenis Simona Halep și rusoaica Anastasia Pavliucenkova din turul doi al Rogers Cup, care a avut loc in noaptea de marți spre miercuri, a fost intrerupt din cauza ploii. Partida a fost intrerupta la scorul ...

- Anastasia Pavliucenkova s-a impus cu scorul de 6-3, 6-2. Simona Halep si Pavliucenkova au mai fost adversare de sapte ori, de fiecare data impunandu-se jucatoarea romana. Dintre celelalte romance care joaca la Montreal, Mihaela Buzarnescu, locul 20 WTA, a invins-o pe chinezoaica Qiang Wang,…

- Monica Niculescu, locul 69 WTA, a acces din calificari pe tabloul principal al Rogers Cup, turneu de categorie Premier 5 care se desfasoara in aceasta saptamana la Montreal si care aduce la start sase romance. Ea va evolua in turul I cu Sorana Cirstea, locul 54 WTA.Invingatoarea din aceasta…

- Cum a petrecut Mihaela Buzarnescu, dupa titlul cucerit la San Jose. Romanca a urcat pe locul 20 in ierarhia tenisului feminin, dupa ce a caștigat primul titlu WTA al carierei. Mihaela Buzarnescu avea pana acum in palmares doua finale pierdute și dupa cele 22 de titluri ITF adunate pana la varsta de…

- Ce a spus Simona Halep dupa ce și-a aflat adversarele de la Rogers Cup 2018 (4-12 august). Numarul 1 mondial in tenisul feminin a efectuat tragerea la sorți și este optimista chiar daca are parte de un tablou destul de dificil. „Jucatoarelor nu le plac, in general, tragerile la sorți deoarece sunt supersitițioase,…

- Mihaela Buzarnescu, locul 28 WTA, a facut un nou meci epic, in turul al doilea al turneului de categorie Premier de la Eastbourne. Ea a invins-o, marti, cu scorul de 3-6, 7-6 (5), 6-3, pe belgianca Kiki Bertens, lcoul 20 WTA si cap de serie numarul 12, calificandu-se in optimile de finala. Romanca a…

- Simona Halep, locul I WTA, a invins-o, miercuri, cu scorul de 6-1, 6-0, pe japoneza Naomi Osaka, locul 21 WTA, calificandu-se in optimile de finala ale Internationalelor Italiei, turneu de categorie Premier 5. Osaka a preferat in aceasta intalnire loviturile cu unghiuri cat mai deschise, lungi, aproape…