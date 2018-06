Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep bifeaza saptamana cu numarul 34 pe prima poziție mondiala, jucatoarea noastra avand 7970 de puncte. Podiumul este completat de Caroline Wozniacki (6745) și Garbine Muguruza (6550). Semfinalista la Birmingham, Mihaela Buzarnescu a urcat pana pe 28 (cel mai buna poziție din cariera).

- Jucatoarea romana Simona Halep s-a calificat, joi, in finala turneului de Mare Șlem de la Roland Garros, dupa ce a trecut de tenismena spaniola Garbine Muguruza. Simona Halep a inceput bine meciul, caștigand primul set cu 6-1, dupa ce avusese 5-0, iar ultimul punct și l-a adjudect prin break. Setul…

- Simona Halep a ajuns in semifinalele turneului de Grand Slam de la Roland Garros, dupa ce a trecut destul de greu de nemțoaica Angelique Kerber. Romanca a intrat mai greu in joc, dar a reușit, dupa 2 ore și 16 minute, sa o invinga pe Kerber (12 WTA) cu scorul de 2-1 (6-7,6-3, 6-2) ajungand The post…

- Romania a inregistrat, in aprilie, cel mai semnificativ avans din Uniunea Europeana la comertul cu amanuntul, comparativ cu perioada similara din 2017, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat). zona euro si in Uniunea Europeana. In aprilie, comertul cu amanuntul in UE…

- Simona Halep joaca la Roland Garros pentru primul trofeu intr-un turneu de Mare Șlem, dar și pentru a ramane pe primul loc mondial. Daca la inceputul competiției, nu mai puțin de 6 jucatoare o puteau detrona, acum, Halep mai e amenințata doar de doua: Caroline Wozniacki, ieșita din concurs, și Garbine…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep se mentine pe prima pozitie a clasamentului WTA, insa avansul fata de ocupanta locului secund, daneza Caroline Wozniacki, s-a redus la doar 425 de puncte, dupa ce reprezentanta tarii noastre a fost eliminata in sferturile de finala la turneul de la Madrid, unde…

- Echipa de tenis feminin a Romaniei s-a calificat duminica in Grupa Mondiala a Fed Cup, dupa ce Simona Halep, numarul unu mondial, a obtinut victoria decisiva in barajul cu Elvetia, gazduit de Sala Polivalenta din Cluj-Napoca. Halep a invins-o in doua seturi, 6-2, 6-1, pe veterana Patty Schneyer (39…

- Simona Halep este in continuare lider detasat in clasamentul WTA al jucatoarelor profesioniste de tenis, cu un avans de peste 1300 de puncte in fata danezei Caroline Wozniacki. Garbine Muguruza, invingatoare duminica la Monterrey Mexic , a recuperat 95 de puncte si se afla pe locul al treilea la doar…