Simona Halep urmeaza sa fie audiata, in sfarșit, la Londra. Jucatoarea de tenis de la noi se afla in chiar acum in capitala Marii Britanii, pentru a-și susține nevinovația in fața tribunalului independent Sports Resolutions, asta dupa a fost acuzata ca s-a dopat, in urma unui control anti-doping, efectuat anul trecut inainte de competiția US Open 2022.