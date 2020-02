Stiri pe aceeasi tema

- SIMONA HALEP-ONS JABEUR LIVE STREAM WTA DUBAI ora 18.15 Halep are amintiri placute despre turneul de la Dubai, aici trecandu-si in palmares, in 2015, al 10-lea titlu WTA din cariera, dupa ce a batut-o in finala pe Karolina Pliskova. Nu a mai castigat vreo partida aici in urmatorii trei ani,…

- Perechea Monica Niculescu/Misaki Doi (România/Japonia) a ratat, luni, calificarea în sferturile de finala ale probei feminine de dublu de la Australian Open.Niculescu si Doi au fost învinse de surorile taiwaneze Hao-Ching Chan si Latisha Chan, cap de serie numarul 7, scor 7-6 (7/5),…

- Simona Halep (28 de ani), locul 4 WTA, a fost eliminata in sferturile de finala ale turneului de la Adelaide, Australia. Sportiva noastra a fost invinsa de bielorusa Aryna Sabalenka (21 de ani), a 12-a jucatoare de tenis a lumii, scor 4-6, 2-6.

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, a fost invinsa fara drept de apel, joi, de sportiva din Belarus, Arina Sabalenka, cu scorul de 6-4, 6-2. Meciul a contat pentru sferturile de finala ale turneului WTA de la Adelaide ( Australia ), dotat cu premii totale de 848.000 de dolari. Sabalenka (12 WTA),…

- Joi dimineata s-a desfasurat meciul din sferturile de finala ale turneului de la Adelaide, dintre Aryna Sabalenka (nr. 12 WTA) si Simona Halep (nr. 4 WTA), incheiat cu victoria bielorusei cu 6-4, 6-2. Primul set a fost unul disputat pana la scorul de 4-4, amandoua jucatoarele facand si cate…

- Simona Halep disputa joi, 16 ianuarie, meciul din sferturile de finala de la Adelaide. Aflata pe locul 4 in lume si a doua favorita a turneului din Australia, campioana constanteana se va duela cu Aryna Sabalenka, din Belarus locul 12 WTA , partida care e transmisa in direct de Digi Sport 2 neincepand…

- Simona Halep a obținut prima victorie in 2020, dupa 6-4, 7-5 in fata australiencei Ajla Tomljanovic, marti, in optimi turneului de tenis de la Adelaide (Australia)Aflata pe locul 4 in topul jucatoarelor profesioniste de tenis, Simona Halep anuntat ca va dona 200 de dolari de fiecare data cand il va…

- Simona Halep, 28 de ani, 4 WTA, a dat startul pregatirilor pentru noul sezon competițional, care va debuta in luna ianuarie 2020.Sportiva din Constanța s-a pregatit, miercuri, alaturi de Darren Cahill, antrenorul australian cu care a reluat din luna octombrie colaborarea intrerupta in noiembrie 2018.Prima…