Stiri pe aceeasi tema

- Pentru un loc in marea finala a turneului "Premier 5" de la Cincinnati, Simona Halep (1 WTA) se va duela cu Aryna Sabalenka (Belarus, locul 34 WTA). Confruntarea dintre cele doua jucatoare este programata a treia pe arena centrala și nu va incepe mai devreme de ora 23:00 (ora Romaniei).

- Simona Halep (1 WTA) e de neoprit și la Cincinnati. S-a calificat in semifinale dupa victoria in minimum de seturi reușita in fața ucrainencei Lesia Tsurenko, 29 de ani, 44 WTA, scor 6-4, 6-1. (Detalii aici) Liderul mondial va juca in semifinale impotriva bielorusei Aryna Sabalenka (34 WTA), azi, nu…

- Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) s-a calificat in aceasta dimineața in sferturile turneului Premier 5 de la Cincinnati dupa victoria in minimum de seturi reușita in fața ucrainencei Lesia Tsurenko, 29 de ani, 44 WTA, scor 6-4, 6-1. Liderul mondial va juca in semifinale, in aceasta seara, cu bielorusa…

- Simona Halep (1 WTA) e de neoprit și la Cincinnati. S-a calificat in semifinale dupa victoria in minimum de seturi reușita in fața ucrainencei Lesia Tsurenko, 29 de ani, 44 WTA, scor 6-4, 6-1, dupa o ora și 15 minute de joc. Liderul mondial va juca in semifinale impotriva invingatoarei partidei Madison…

- Simona Halep (1 WTA) s-a calificat in sferturile turneului Premier 5 de la Cincinnati dupa victoria in doua seturi cu australianca Ashleigh Barty (16 WTA). Liderul mondial s-a impus cu 7-5, 6-4, dupa o ora și 30 de minute de joc. Vezi AICI FOTO de la meci! Jucatoarea noastra nu va avea prea mult…

- Dupa ce duminica trecuta s-a impus la Rogers Cup, Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) debuteaza joi dimineața in cadrul turneului Premier 5 de la Cincinnati. Liderul mondial o infrunta in turul secund pe australianca Ajla Tomljanovic (25 de ani, 58 WTA), intr-o partida care va incepe joi dimineața, in jurul…

- Simona Halep (1 WTA) și-a aflat in aceasta dimineața tabloul de la Montreal, turneu din categoria Premier 5 care incepe luni. Liderul mondial va avea primul tur liber, urmand s-o infrunte in turul secund pe invingatoarea partidei dintre rusoaica Anastasia Pavlyuchenkova (28 WTA) și o jucatoare venita…

- Simona Halep, 26 de ani, numarul 1 mondial, anunțase inițial ca pana la US Open va participa numai la turneele de tip Premier 5 de la Montreal și Cincinnati. Jucatoarea noastra a decis pana la urma sa accepte și invitația organizatorilor turneului de la New Haven. ...