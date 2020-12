Simona Halep are o viață cu adevărat împlinită. Toni Iuruc o face foarte fericită pe sportivă Simona Halep a declarat ca a descoperit relaxarea in joc, in acest an, si astfel nu se mai critica atat de mult pe ea insasi. "Am prins ritmul de a trai acasa si este chiar foarte placut, ma simt bine si am si muncit destul de mult in aceasta perioada. Anul acesta trebuia sa plecam pe 15 decembrie, dar nu s-a mai intamplat, s-a schimbat, s-a decalat totul si acum ma bucur de faptul ca pot sa stau acasa atat de mult. (n.r. - ce gaseste pozitiv la anul 2020) Pentru toata lumea a fost greu. Si pentru mine a fost, pentru ca a fost alt ritm, ritmul vietii a fost schimbat total si nu a fost usor sa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

