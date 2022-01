Stiri pe aceeasi tema

- Danielle Collins (28 de ani, locul 30 WTA) și Iga Swiatek (20 de ani, 9 WTA) se vor infrunta in semifinalele Australian Open. Cealalta semifinala le pune fața in fața pe Ashleigh Barty și Madison Keys. Prima care a intrat in joc a fost Danielle Collins. Incepand cu ora 02:10 in Romania, americanca a…

- ​Alize Cornet (sportiva care a eliminat-o pe Simona Halep) a fost învinsa în sferturile de la Australian Open, franțuzoaica cedând în doua seturi (7-5, 6-1) împotriva jucatoarei Danielle Collins. Este cunoscut programul semifinalelor de la Melbourne.Locul 30 în…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a fost invinsa in optimile de finala ale turneului de Grand Slam de la Melbourne de sportiva franceza Alize Cornet (61 WTA), in 3 seturi, cu 6-4, 3-6, 6-4, dupa 2 ore și 35 de minute de joc. Dupa acest meci Simona H

- ​Simona Halep și Alize Cornet joaca luni in optimile de la Australian Open. Sportiva din Franța conduce cu 3-1 in meciurile directe, dar ultima confruntare a avut loc in 2015. Simona Halep - Alize Cornet este primul meci important al zilei pentru Romania la Australian Open 2022, relateaza GSP.ro, urmand…

- Simona Halep - Alize Cornet este primul meci important al zilei pentru Romania la Australian Open 2022. Simona Halep ((30 de ani, locul 15 WTA) lupta pentru al treilea sfert de finala consecutiv la Australian Open, in timp ce Alize Cornet (32 de ani, 61 WTA) ar putea fi in premiera in aceasta faza…

- Simona Halep și Sorana Cirstea sunt cele doua sportive din Romania ramase in competiție la Australian Open. Ele vor evolua luni dimineața in faza optimilor de finala. Organizatorii au anunțat orele de desfașurare a meciurilor. Simona Halep o intalnește in optimile de finala pe franceza Alize…

- Jaqueline Cristian (73 WTA) a câștigat, luni, în primul tur al turneului de categorie WTA 500 de la Sydney, meciul contra Priscillei Hon (263 WTA). Sportiva din România va juca direct în optimi ca urmare a retragerii liderului mondial, Ashleigh Barty.Cristian a învins-o…