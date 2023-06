Simona Halep are cariera terminată. Cine susține acest lucru! Simona Halep are cariera terminata. Cine susține acest lucru! Simona Halep pierde de la luna la luna din pricina amanarilor repetate ale procesului de suspiciune de dopaj . Pentru ca este suspendata de aproape un an de zile, sportiva pierde pe toate planurile: sportiv, emoțional și financiar. Ion Țiriac, celebrul fost tenismen și unul din cei mai importanți oameni de afaceri din Romania, este de parere ca s-a ajuns deja in situația in care cariera sportivei este compromisa, mai ales ca deja a coborat extrem de mult in ierarhia mondiala a tenisului feminin. „Dupa parerea mea, i-au terminat cariera… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

