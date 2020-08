Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider mondial și-a pus numele pe lista participanților in ultimele minute acordate jucatorilor pentru a face acest lucru Simona Halep ar putea participa la US Open, turneu care se va desfașura intre 31 august și 13 septembrie. Jurnalista Stephanie Myles a anunțat pe Twitter ca Halep s-a inscris…

- Jucatorul australian de tenis Nick Kyrgios (40 ATP) a anuntat ca nu va participa in acest an la turneul US Open (31 august-13 septembrie) din cauza riscurilor de calatorie asociate pandemiei de coronavirus, scrie AFP.''In acest an nu voi juca la US Open. Acest lucru ma afecteaza foarte tare,…

- Romanian tennis player Simona Halep, world number two, announced on Wednesday that she will participate in the WTA clay tournament in Prague, between August 10 and 16, according to a video posted on Twitter by the organizers, AFP reports. "Hello, guys, I look forward to play the tournament in beautiful…

- Jucatoarea olandeza de tenis Kiki Bertens, nr. 7 mondial, s-a declarat complet impotriva participarii la US Open, Grand Slam-ul gazduit de New York intre 31 august si 13 septembrie, noteaza EFE, relateaza Agerpres.Citește și: Cupa Mondiala din 2022 din Qatar: Fifa a anunțat calendarul meciurilor…

- Simona Halep, 28 de ani, 2 WTA, a povestit care a fost cel mai greu moment al carierei sale, in cadrul unui interviu realizat pe Facebook de Raluca Olaru.Sportiva din Constanța a dezvaluit cat de greu a trecut peste eșecul cu Jelena Ostapenko din finala turneului de la Roland Garros 2017. In acea partida,…

- Simona Halep, numarul 2 mondial, a anuntat ca nu va evolua anul acesta la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, din cauza protocolului sanitar strict impus de organizatori, in contextul pandemiei de coronavirus. Informatia a fost facuta publica de purtatoarea de cuvant a tenismenei din Constanta.…

- Simona Halep nu vrea sa participe la turneul de Grand Slam de la US Open, din cauza pandemiei de coronavirus. Constanteanca nu este singurul nume mare care s-ar putea sa boicoteze competitia. Acesteia i se mai alatura sarbul Novak Djokovic si australianca Ashleigh Barty. Antrenorul Simonei Halep, Darren…

- Simona Halep revine pe teren. Ce reguli trebuie sa respecte la US Open! O multime de evenimente si competitii sportive importante s-au anulat anul acesta in contextul pandemiei de COVID-19. Iata ca nu este si cazul US Open, ultimul turneu de Grand Slam din 2020. Organizatorii au anuntat ca se va tine…