- Dupa șase sezoane împreuna în circuitul WTA, Simona Halep și Darren Cahill au luat-o pe drumuri diferite. Ruptura dintre cei doi a fost una care i-a surprins chiar și pe cei apropiați fostei campioane de la Wimbledon. Simona Halep are antrenor nou - Adrian Marcu, prima declarație pentru…

- Simona Halep (30 de ani, locul 15 WTA) va colabora cu antrenorii Adrian Marcu (59 de ani) și Daniel Dobre dupa desparțirea de antrenorul australian Darren Cahill. In urma cu 5 zile, sportiva din Romania a anunțat ca s-a desparțit din nou de antrenorul australian Darren Cahill. Intre timp, Simona a comunicat…

