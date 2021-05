Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce s-a retras de la un nou turneu in acest in acest an, Simona Halep a tinut sa transmita si un mesaj prin intermediul social-media. Acesta spue ca renunta la competitia de la Paris, deoarece accidentarea la gamba necesita o recuperare mai indelungata.,,Cu mare dezamagire imi anunt retragerea de…

- Simona Halep și-a anunțat retragerea de la Roland Garros pe pagina de Twitter și a precizat ca trebuie sa se recupereze dupa ruptura musculara de la gamba stanga. ,,Cu mare dezamagire imi anunț retragerea de la Roland Garros. Din pacate, ruptura de la gamba stanga are nevoie de mai mult timp de recuperare,…

- Dupa ce s-a retras de la un nou turneu in acest in acest an, Simona Halep a tinut sa transmita si un mesaj prin intermediul social-media. Acesta spue ca renunta la competitia de la Paris, deoarece accidentarea la gamba necesita o recuperare mai indelungata.,,Cu mare dezamagire imi anunt retragerea de…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep a anuntat, vineri, 21 mai, ca nu va participa la turneul de Grand Slam de la Roland Garros, nefiind refacuta dupa accidentarea suferita in turneul de la Roma. „Cu inima grea, anunt retragerea mea din turneul de la Roland Garros din acest an. Din nefericire,…

- World No. 3 Simona Halep announced today on Instagram that she will not participate in the Roland Garros tournament due to the injury she suffered recently in Rome. ''It's with a heavy heart that I announce my withdrawal from Roland Garros this year. Unfortunately the tear in my left calf…

- ​De acum este oficial: Simona Halep nu va participa la Roland Garros, accidentarea la gamba suferita la Roma obligând-o sa declare forfait de la turneul care îi este cel mai drag din întregul circuit WTA.Ce a spus Simona Halep pe contul de Twitter"Cu îndurerare îmi…

- „Cu inima grea anunt retragerea mea de la Roland Garros anul acesta. Din pacate, lacrima din mușchiul meu stang are nevoie de mai mult timp pentru a se recupera, iar cronologia este prea scurta. Retragerea dintr-un Grand Slam este impotriva instinctelor și aspirațiilor mele de sportiv, dar este singura…

- Simona Halep a fost nevoita sa se retraga de la turneul de Grand Slam de la Roland Garros, din cauza accidentarii pe care a suferit-o pe 12 mai, la turneul de la Roma, informeaza portalul oktennis.it . Lipsa Simonei Halep de la French Open, turneul de la Paris pe care l-a caștigat in anul 2018, era…