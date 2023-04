Simona Halep a facut un anunt despre viitorul ei in tenis. Romanca a dezvaluit ca isi doreste din nou sa castige trofee, desi este constienta ca nu ii va fi usor sa revina in top, tinand cont de faptul ca nu a mai bifat niciun meci din luna octombrie, de cand a fost suspendata pentru […] The post Simona Halep, anunt despre viitorul ei in tenis: „Vreau sa lupt pentru titluri din nou!” appeared first on Antena Sport .