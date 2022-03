Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (30 de ani, locul 19 WTA) s-a retras, joi, de la Miami Open, turneu la care urma sa evolueze direct in turul doi, aproximativ de la ora 23.00, cu Daria Saville (28 de ani, 249 WTA). Potrivit WTA Insider, jucatoarea de tenis s-a retras din cauza unor probleme la coapsa stanga. Halep a fost…

- Deși pornise bine in acest turneu, din pacate, Simona Halep a fost nevoita sa se retraga de la Miami Open, dupa ce nu s-a recuperat suficient dupa o accidentare la umar. Sportiva noastra reușise sa treaca in trei seturi de Caroline Garcia in meciul de debut. Urma sa joace impotriva letonei Anastasija…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a anuntat, joi, intr-o postare pe Facebook, ca s-a accidentat si se retrage din turneul WTA 1.000 de la Miami, dar si de la cel care se va desfasura la Charleston, precum si din meciul pe care Romania il va disputa in si Billie Jean King Cup.

- Simona Halep (30 de ani, locul 19 WTA) s-a retras cu scurt timp inaintea meciului cu Daria Saville (28 de ani, 249 WTA), din turul secund de la WTA Miami. Dubla campioana de Grand Slam ia o pauza de 3 saptamani și va rata doua competiții importante. Problemele medicale de la coapsa piciorul stang au…

- Simona Halep debuteaza in turneul de la Miami. Fostul lider mondial va juca direct in turul 2 al competiției din Florida. Ea o va intalni, joi, pe australianca de origine rusa, Daria Saville (249 WTA), fosta Gavrilova. Cele doua s-au mai confruntat de patru ori, scorul meciurilor directe fiind de 3-1…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep (30 de ani, locul 20 WTA) a declarat dupa turneul de la Melbourne pe care l-a castigat ca se simte bine din punct de vedere fizic. Fostul lider WTA crede ca are capacitatea de a continua seria victoriilor. “Corpul este grozav, ma simt bine. Am avut cinci meciuri…

- Simona Halep s-a retras din turneul de la Sydney, deși ce s-a calificat in finala. Simona Halep, locul 20 WTA, s-a retras de la turneul de la Sydney, deși era calificata in finala la Melbourne Summer Set 1.

- Simona Halep, locul 20 WTA, s-a retras de la turneul de la Sydney, deși era calificata in finala la Melbourne Summer Set 1.Unul dintre antrenorii Simonei Halep, Daniel Dobre, a anunțat, sambata, decizia retragerii numarului 20 WTA inainte de finala.„Principalul obiectiv al acestor turnee dinainte de…