Stiri pe aceeasi tema

- Ce veste a primit Simona Halep de la WTA. Fostul lider mondial a ajuns la finalul unui sezon dificil, presarat cu accidentari. Jucatoarea din Constanța a ieșit, pentru prima ora dupa 7 ani, din Top 10 mondial. Mai mult, Halep a parasit, la un moment dat, chiar și Top 20, o premiera din 2013 incoace.…

- Jucatoarea din Constanta s a impus in doua seturi in meciul cu Marta Kostyuk.Simona Halep 30 de ani, 19 WTA , principala favorita a turneului Transylvania Open, s a calificat astazi in finala intrecerii de la Cluj Napoca.In semifinala, jucatoarea din Constanta a trecut lejer, dupa o victorie fulger,…

- Simona Halep i-a oferit o lecție de tenis adversarei sale din sferturile de finala ale turneului WTA de la Cluj-Napoca. Jucatoarea din Constanța a invins-o pe compatrioata sa, Jaqueline Cristian cu scorul de 6-1, 6-1.

- Jucatoarea din Constanta a castigat in doua seturi primul meci disputat la Moscova. Simona Halep a disputat astazi meciul de debut la Kremlin Cup, de la Moscova.In varsta de 30 de ani si pe locul 19 in clasamentul mondial, jucatoarea din Constanta, a opta favorita a intrecerii din Rusia a intalnit o,…

- Jucatoarea din Constanta a cedat in doua seturi in partida din turul trei la turneul din SUA.Simona Halep 30 de ani, 17 WTA a parasit turneul de la Indian Wells in turul trei, dupa ce a fost invinsa in runda secunda de Aliaksandra Sasnovich 27 de ani, 100 WTA , in doua seturi, scor 7 5, 6 4, dupa o…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep si și omul de afaceri Toni Iuruc s-au casatorit, miercuri, la Constanța, iar petrecerea a avut loc in clubul „Fratelli Beach & Club” de pe malul marii. Pentru dansul mirilor cuplul a ales o melodie cantata de Dan Bittman, numita „Dragostea mea”, dupa cum se poate vedea…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep, 29 de ani, s-a casatorit civil miercuri, 15 septembrie, cu omul de afaceri Toni Iuruc, 42 de ani, la Mamaia. Dupa ceremonie, cei doi sarbatoresc alaturi de invitați intr-un local de lux din stațiunea de pe litoral.Simona Halep și Toni Iuruc au spus „Da!“ in fața primarului…