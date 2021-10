Stiri pe aceeasi tema

- Inceputul acestei saptamani o gaseste pe sportiva din Constanta pe locul 19 WTA, in cadere cu doua locuri fata de ultima ierarhie.Simona Halep 30 de ani, locul 19 in clasamentul mondial si rusoaica Anastasia Potapova 20 de ani, 68 WTA se intalnesc marti, 19 octombrie, in 16 imile de finala ale turneului…

- Simona Halep (30 de ani, 19 WTA) și rusoaica Anastasia Potapova (20 de ani, 68 WTA) se vor infrunta marți, dupa ora 16:00, in șaisprezecimile de finala de la Kremlin Cup. Meciul dintre Simona Halep și Anastasia Potapova va putea fi urmarit liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 2 Organizatorii…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea (locul 39 WTA) a fost eliminata in turul al doilea a US Open, ultimul Grand Slam al anului. Cirstea a fost invinsa de americanca Shelby Rogers (locul 43 WTA), scor 7-5, 6-2, intr-o ora si 36 de minute. Rogers va evolua in runda urmatoare cu favorita principala,…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea (39 WTA) a fost invinsa in noaptea de joi spre vineri, in turul 2 al turneului de Grand Slam de la Flushing Meadows, din Statele Unite, fiind astfel eliminata de...

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea (31 ani, 39 WTA) s-a calificat in turul al doilea la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. In runda inaugurala, Sorana a invins-o, in trei seturi, scor 7-6 (5), 3-6, 6-0, pe Veronika Kudermetova (Rusia; 24 ani, 31 WTA, cap de serie nr. 29), dupa o…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep (locul 14 WTA si cap de serie 12) o va intalni pe Jessica Pegula (27 ani, 30 WTA) in runda a doua a turneului WTA 1.000 de la Cincinnati, dotat cu premii totale de 2.114.989 de dolari. In runda inaugurala, americanca a trecut, marti, de Camila Giorgi (Italia)…

- Jucatoarea germana de tenis Angelique Keber s-a calificat in turul secund al turneului WTA 1.000 de la Cincinnati (Ohio), dotat cu premii totale in valoare de 2.114.989 de dolari, invingand-o in doua seturi, 6-2, 6-2, pe grecoaica Maria Sakkari, intr-o partida disputata luni. Kerber, care…

- Jucatoarea romana de tenis de masa Bernadette Szocs a fost invinsa de americanca Juan Liu cu scorul de 4-2 (11-4, 6-11, 6-11, 11-9, 11-8, 11-3), marti, in turul al treilea al probei feminine de simplu, la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Jucatoarea de 36 de ani s-a impus dupa 35 de minute de joc, revenind…