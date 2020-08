Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep revine saptamana viitoare in circuitul WTA, dupa o pauza de șase luni provocata de pandemia de coronavirus. Romanca este favorita numarul unu a competiției și o va infrunta pe Polona Hercog in turul 1 la Praga. Dupa acest turneu de categorie International, printre cele mai slabe din WTA,…

- ​Simona Halep, locul 2 mondial si principala favorita, va evolua contra sportivei slovene Polona Hercog, locul 45 mondial, în primul tur al turneului de la Praga.Pe tabloul principal, Patricia Tig va juca împotriva sportivei cehe Barbora Krejcikova, iar învingatoarea acestui meci…

- Halep și Williams se afla la primele turnee dupa intreruperea de cinci luni a circuitului WTA cauzata de noul coronavirus Romanca, 2 WTA, și americanca, 9 WTA, sunt primele jucatoare dintre primele zece care vor intra pe teren saptamana viitoare dupa pauza de cinci luni cauzata de noul coronavirus.…

- Simona Halep, 28 de ani, numarul 2 mondial, revine in circuitul cu ocazia turneului de la Praga, care incepe luni. Organizatorii competiției au anunțat o serie de masuri menite sa asigure jucatoarelor și celor din staff protecție impotriva contaminarii cu noul coronavirus. Potrivit directorului turneului,…

- Din cauza restrictiilor de calatorie, Simona Halep nu poate merge la turneul de la Praga, deoarece Romania a fost trecuta de Cehia pe lista rosie pe fondul pandemiei de COVID-19. Halep s-a retras si de la turneul de la Palermo, anunța MEDIAFAX.Restrictiile impuse pe fondul pandemiei de COVID-19…

- Simona Halep și-a amanat revenirea in circuitul WTA, dupa decizia de a nu face deplasarea la Palermo. Astfel, primul turneu al romancei ar urma sa fie la Praga, incepand cu 10 august. In plus, fostul lider mondial a decis sa nu participe la Western & Southern Open, turneu de categorie Premier 5. Halep…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, a anuntat, miercuri, ca va participa la turneul WTA pe zgura de la Praga, intre 10 si 16 august, potrivit unei inregistrari video postate pe Twitter de organizatori, transmite AFP.

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep (2 WTA) spune ca este ''putin ingrijorata'' in privinta participarii la turneul US Open din acest an, primul de Mare Slem al anului, in conditiile anularii Wimbledonului, dupa relaxarea masurilor impuse de pandemia de coronavirus, scrie BBC.…