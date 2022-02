Simona Halep: „Am fost super tare şapte ani, acum nu am să-mi reproşez nimic“ Simona Halep, locul 27 WTA, a declarat, marti, la intoarcerea in tara, ca nu are sa-si reproseze nimic dupa infrangerea in primul tur la turneul WTA 1.000 de la Doha (Qatar), fiind constienta ca a fost „super tare” timp de 7 ani, cand s-a aflat in top 5 mondial. „Eu cred ca tot timpul se poate mai mult, asa gandesc eu zi de zi. Dar am jucat destul de slab ultimul meci, nu am simtit prea bine mingea, pentru ca a fost un vant puternic, dar si adversara a fost foarte agresiva. Si asa s-a terminat. Nu am sa imi reprosez nimic, si am sa va spun de ce, am fost super tare sapte ani, timp in care am stat… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (30 de ani, 27 WTA) n-a mai vrut sa stea nici macar o zi in plus, in zona araba, dupa ce a incheiat socotelile cu turneele de la Dubai si Doha. Ce a spus Simona Halep? *Eu consider ca mereu se poate mai mult, asa gandesc zi de zi. Am jucat destul de slab, nu am simtit prea bine mingea pentru…

- Prima etapa a Recensamantului Populatiei si Locuintelor incepe astazi, 1 februarie 2022, cu „preluarea datelor din surse administrative“. Astazi incepe oficial Recensamantul Populatiei si Locuintelor din Romania, iar in prima etapa, care se va desfasura in perioada 1 februarie – 13 martie 2022, Institutul…

- Simona Halep a ajuns pana in optimile de la Australian Open, faza a competiției unde a fost invinsa de Alize Cornet. Cu toate ca a spus in urma cu doar cateva luni ca are “cei mai buni antrenori”, fosta lidera a ierarhiei WTA s-ar fi desparțit de Daniel Dobre și Adrian Marcu. Conform surselor Digisport,…

- Simona Halep a incheiat colaborarea cu Daniel Dobre și Adrian Marcu, dupa doar cateva luni de colaborare. Decizia sa vine la cateva zile de la eliminarea din optimile de la Australian Open, acolo unde a pierdut in fața lui Alize Cornet, scrie Digi. Colaborarea dintre Adrian Marcu și Simona Halep s-a…

- Observam ca in ultimii ani anotimpurile și-au schimbat caracteristicile. Iernile sunt tot mai calde, iar sezonul rece se prelungește chiar pana in jumatatea primaverii. Bogdan Antonescu, expert in fenomene meteo extreme, a explicat la Digi24 ce schimbari vor aparea in urmatorii ani in vremea din Romania…

- Simona Halep, locul 20 WTA si cap de serie numarul 2, a invins-o, miercuri, cu scorul de 6-4, 6-2, pe australianca Destanee Aiava, locul 316 WTA, venita din calificari, calificandu-se in optimile de finala ale Melbourne Summer Set 2, o competitie de categorie WTA 250, potrivit news.ro. Simona…

- Darren Cahill (56 de ani) a fost surprins la antrenamentul polonezei Iga Swiatek (20 de ani, 9 WTA). Darren Cahill și Simona Halep au pus capat unei colaborari fructuoase. Anunțul a venit in urma cu 3 luni. Din acel moment, australianul s-a dedicat carierei din media, fiind comentator și analist pentru…

- Spadasina Ana Maria Popescu, campioana si vicecampioana olimpica, a declarat, joi, ca nu va reveni asupra deciziei de a se retrage din activitatea sportiva. Ea a mentionat ca își dorește sa ramâna în amintitrea românilor drept copilul care a muncit și a reușit sa își îndeplineasca…