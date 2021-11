Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea britanica de tenis Emma Raducanu, principala favorita, si romanca Simona Halep, cap de serie numarul doi, vor intra direct in optimile de finala ale turneului WTA 250 de la Linz (Austria), dotat cu premii totale de 235.238 de dolari, care debuteaza duminica. Raducanu, campioana…

- Tenismanul roman Marius Copil a fost invins de elvetianul Dominic Stricker, cu 7-6 (3), 6-2, miercuri, in optimile de finala ale turneului challenger de la Eckental (Germania), dotat cu premii totale de 44.820 de euro, conform agerpres. Copil (31 ani, 291 ATP) s-a inclinat dupa 67 de minute in fata…

- Principalul favorit la turneul de tenis de la Indian Wells, rusul Daniil Medvedev, a fost eliminat in optimi. Deținatorul titlului de la US Open a cedat in fața bulgarului Grigor Dimitrov, scor 6-4, 4-6, 3-6.

- Tenismanul scotian Andy Murray, fostul lider al clasamentului mondial, s-a oprit in optimile de finala ale turneului ATP de la San Diego (California), dotat cu premii totale de 661.800, inclinandu-se in doua seturi, 7-5, 6-4, in fata norvegianului Casper Ruud, favoritul numarul 2, intr-o partida…

- Perechea Raluca Olaru/Nadiia Kichenok (Romania/Ucraina) a fost eliminata in optimile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului de categorie WTA 500 de la Chicago. Olaru si Kichenok au fost invinse de perechea favorita 5, Nicole Melichar-Martinez/Demi Schuurs (SUA/Olanda), scor 4-6,…

- Jucatoarea Mihaela Buzarnescu a eliminat-o, joi, pe Andreea Prisacariu, venita din calificari, in optimile de finala ale turneului ITF de la Valencia, cu premii de 80.000 de dolari. Buzarnescu s-a impus cu scorul de 6-0, 6-1, in 56 de minute. Tot joi, Irina Bara, favorita 4, a ajuns…

- Spaniolul Pablo Carreno Busta (12 ATP), principalul favorit, s-a calificat marti in optimile de finala ale turneului de tenis ATP de la Winston-Salem (Carolina de Nord), dotat cu premii totale de 717.955 de dolari, dupa ce a trecut in turul secund, cu 6-3, 3-6, 6-4, de sud-coreeanul Soonwoo Kwon.…

- Perechea Horia Tecau/Kevin Krawietz s-a calificat, marti, in optimile de finala la dublu in turneul de tenis ATP Masters 1.000 de la Cincinnati (Ohio), dupa cu 7-5, 6-3 cu argentinienii Federico...