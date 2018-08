Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, locul I WTA, a castigat duminica finala turneului de categorie Premier 5 de la Montreal, invingand-o pe Sloane Stephens (SUA), locul 3 WTA, in trei seturi - 7-6, 3-6, 6-4.In timpul partidei, mai multi spectatori romani au strigat "M**E PSD". In declaratia de la finalul partidei,…

- Invingatoare in fata lui Sloane Stephens (25 de ani, 3 WTA), scor 7-6, 3-6, 6-4, Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) a cucerit, duminica seara, al 18-lea trofeu al carierei si al treilea din 2018. La finalul celor doua ore si 39 de minute de lupta fenomenala contra jucatoarei din SUA,...

- Simona Halep, 26 de ani, locul 1 WTA, joaca azi in finala turneului Rogers Cup, de la Montreal, cu americanca Sloane Stephens, 25 de ani, locul 3 WTA. Meciul SIMONA HALEP - SLOANE STEPHENS incepe la ora 20:30 și este in direct pe TV Digi Sport 2 și liveTEXT și video pe GSP.RO. Dupa victoria cu Elina…

- Simona Halep (1 WTA) a caștigat un meci epuizant la Rogers Cup cu Anastasia Pavlyuchenkova (28 WTA), scor 7-6 (9), 4-6, 7-5, dupa 3 ore și 10 minute de joc. Jucatoarea noastra a reușit o revenire miraculoasa in devisiv, revenind de la 2-4 in ciuda problemelor cu care s-a confruntat la piciorul drept.…

- Fosta jucatoare Virginia Ruzici, care a castigat French Open in urma cu 40 de ani, a declarat ca Simona Halep “si-a dat inima pe teren” si a meritat victoria din finala cu Sloane Stephens. „Am avut...

- Fosta jucatoare Virginia Ruzici, care a castigat French Open in urma cu 40 de ani, a declarat ca Simona Halep “si-a dat inima pe teren” si a meritat victoria din finala cu Sloane Stephens.“Am avut multe emotii. Asteptam de mult timp acest moment. A fost foarte aproape de trofeu anul trecut.…

- Simona Halep a triumfat la Paris, caștigand primul titlu de Mare Șlem din cariera, dupa victoria cu Sloane Stephens, scor 3-6, 6-4, 6-1!!! Dupa 40 de ani, Romania are o noua regina incoronata pe zgura pariziana, Simona Halep cucerind trofeul atins in 1978 de Virginia Ruzici. Roland Garros, 9 iunie 2018,…

- Simona Halep (1 WTA) si Sloane Stephens (10 WTA) se vor infrunta, sambata, de la ora 16:00, in finala turneului de la Roland Garros. Meciul va putea fi urmarit de iubitorii sportului alb de la noi, in Mega Mall, modernul centru aflat pe B-dul Pantelimon, langa National Arena.