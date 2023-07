Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep este suspendata provizoriu pentru dopaj și va parasi clasamentul WTA peste o luna, dupa turneul de la Toronto. Jucatoarea din Romania primește astfel lovitura dupa lovitura in condițiile in care ultimul meci oficial l-a disputat in luna august la US Open 2022. Simona Halep va parasi clasamentul…

- 13 iulie 2019 este ziua in care Simona Halep a caștigat turneul de tenis de la Wimbledon, dupa o finala cu celebra Serena Williams. Jucatoarea din Romania spunea intr-un interviu ca a fost cel mai bun meci al sau. Sportiva noastra se afla acum pe locul 54 WTA, iar de aproape zece luni este suspendata…

- Sorana Cirstea s-a calificat in turul trei de la Wimbledon, dupa ce a invins-o, in trei seturi epuizante, pe Jelena Ostapenko, sportiva care a caștigat turneul de la Roland Garros, in anul 2017, in urma unui finale cu Simona Halep. Jucatoarea din Romania a acordat un interviu la finalul partidei și…

- Este tot mai clar ca Simona Halep nu renunța la gandul de juca tenis de performanța, deși se confrunta cu acuzații grave de dopaj și de „iregularitați” in pașaportul biologic. Sportiva din Romania se antreneaza la academia lui Patrick Mouratoglou și a jucat un meci de pregatire cu partenera de dublu…

- Simona Halep primește noua lovitura. Jucatoarea din Romania a coborat din nou in clasamentul WTA, in condițiile in care a fost suspendata provizoriu pentru dopaj pe data de 7 octombrie 2022. Irina Begu și Sorana Cirstea au coborat și ele in topul mondial, dupa turneul de la Roland Garros. Simona Halep…

- Simona Halep primește lovitura dupa lovitura. Jucatoarea din Romania este suspendata provizoriu pentru dopaj de aproape noua luni, iar unul dintre cei mai importanți sponsori nu a mai avut rabdare sa afle verdictul de la tribunalul Sport Resolutions și a transmis ca a renunțat la colaborare. Vestea…

- Continua coșmarul pentru Simona Halep! Jucatoarea din Romania a aflat ca procesul ei de la tribunalul Sport Resolution nu va mai avea loc pe 28 mai și a fost amanat a treia oara. Sportiva se afla in Statele Unite ale Americii in momentul in care a aflat vestea și a incercat sa scape de stres […] The…

- Mihaela Buzarnescu lanseaza o teorie șocanta. Jucatoarea de tenis nu exclude varianta ca Simona Halep sa fie victima unui complot și sugereaza ca cineva i-ar fi infestat intenționat suplimentele nutritive cu Roxadustat. Și Ilie Nastase a vorbit tot despre o strategie cand a fost intrebat de ce intarzie…