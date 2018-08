Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep s-a calificat, vineri, in semifinalele turneului WTA de la Cincinnati, dupa ce s-a impus in fata australiencei Ashleigh Barty, in optimi cu 7-5, 6-4, si a ucrainencei Lesia Turenko cu 6-4, 6-1. In penultimul act o va intalni pe invingatoarea dintre Madison Keys si Arina Sabalenka.

- turul al II-lea Simona Halep vs Ajla Tomljanovic 4-6; 6-3; 6-3 Amanata (a inceput miercuri, dar a fost intrerupta la scorul de 4-6; 6-3; 4-3 pentru romanca, timpul efectiv de joc adunand doua ore și 14 minute), de mai multe ori, din cauza vremii potrivnice tenisului, partida și-a consumat finalul in…

- Simona Halep joaca miercuri noapte, la ora 02.00, in turul doi la Cincinnati, contra sportivei australiene Ajla Tomljanovic. Tot in turul doi, Marius Copil va evolua, de la ora 18.00, contra croatului Marin Cilici, in primul meci de pe terenul trei. In ultimul meci de pe terenul 7,…

- "Daca te uiti la program, cred ca sunt singura persoana si jucatoare care are cel mai prost program de-a lungul saptamanii. Cred ca asta se intampla aproape la fiecare turneu. Am vazut ca maine voi juca la 13.00 (n.r. - ora locala). Cred ca WTA este un pic suparata pe mine, pentru ca ei incearca…