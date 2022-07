Simona Halep a urcat pe locul 16 în clasamentul WTA Jucatoarea romana de tenis Simona Halep (30 de ani) a urcat doua locuri in clasamentul WTA si se afla pe locul 16, cu 2415 puncte. La turneul de la Wimbledon nu s-au acordat puncte. La cel de-al treilea turneu de Grand Slam al anului, Halep a ajuns pana in semifinale. Castigatoarea turneului, Elena Ribakina, se mentine pe locul 23, cu 1805 puncte, in timp ce finalista Ons Jabeur a coborat trei locuri si este pe 5, cu 4010 puncte. Pe primele patru pozitii sse afla Iga Swiatek – 8336 de puncte, Anett Kontaveit – 4326, Maria Sakkari – 4190 si Paula Badosa – 4030. Urmatoarea romanca din prezenta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a urcat doua pozitii si se afla pe locul 16 in clasamentul celor mai bune jucatoare de tenis din lume, dat publicitatii luni de WTA, la o zi dupa incheierea turneului de la Wimbledon. Romania are alte patru jucatoare in Top 100 WTA: Sorana Cirstea – locul 34 (-2), Irina Begu – locul 46…

- Perechea romano-ucraineana Raluca Olaru/Nadia Kicenok a fost invinsa de cuplul Elise Mertens (Belgia)/Shuai Zhang (China), cu 6-4, 6-3, luni, in optimile de finala ale probei feminine de dublu din cadrul turneului de tenis de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului. Fii la curent cu…

- Sorana Cirstea s-a calificat in semifinalele turneului WTA 250 pe iarba de la Birmingham (Anglia), dotat cu premii totale de 251.750 de dolari, dupa ce a invins-o pe croata Donna Vekic cu 5-7, 6-3, 6-4.Cirstea (32 ani, 36 WTA), a sasea favorita, s-a impus dupa doua ore si jumatate, in care a reusit…

- Perechea romana Monica Niculescu/Gabriela Ruse s-a calificat in sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului WTA 250 de tenis pe iarba de la Birmingham (Anglia). Cele doua romance au trecut cu scorul de 7-5, 3-6, 10-3 de cuplul Vivian Heisen (Germania)/Samantha Murray Sharan (Marea…

- Wimbledon 2022 va avea loc in perioada 27 iunie – 10 iulie, acesta fiind al treilea Grand Slam al sezonului din tenisul mondial. Romania va avea șapte reprezentante acceptate direct pe tabloul principal: Simona Halep (caștigatoarea ediției din 2019) și Sorana Cirstea, care se vor afla printre favorite,…

- Bianca Andreescu a parasit turneul de la Roland Garros in turul al doilea: sportiva care reprezinta Canada a fost invinsa in doua seturi de campioana olimpica de la Tokyo, Belinda Bencic, cu scorul de 6-2, 6-4, dupa o ora și 21 de minute de joc. Aflata pe locul 72 in clasamentul WTA, Bianca a inregistrat…

- Ieri s-au stabilit prin tragere la sorti tablourile pentru probele de simplu ale turneului de Grand Slam parizian. Iata primele adversare ake romancelor * Simona Halep (19 WTA) – Ana Konjuh (Croatia, 66-FOTO) * Sorana Cirstea (27 WTA) – Tatjana Maria (Germania, 107) * Gabriela Ruse…

- Sorana Cirstea (26 WTA) și Gabriela Ruse (57 WTA), cele doua romance inscrise la turneul WTA 250 de la Strasbourg (Franța), și-au aflat tabloul de concurs. Sorana Cirstea, care este cap de serie numarul 3, a fost norocoasa la tragerea la sorți. Sportiva din Targoviște va intalni o adversara venita din…